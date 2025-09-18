Từng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhiều năm, quốc gia ứng cử viên EU tuyên bố trừng phạt Nga sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đột với Ukraine sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào.

Nhà lãnh đạo Serbia đưa ra phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Nikkei Asia tại thủ đô Belgrade trước thềm chuyến thăm tới Nhật Bản kéo dài 4 ngày. Chuyến thăm của ông Vucic kéo dài đến ngày 17/9, bao gồm cuộc gặp với Thủ tướng Shigeru Ishiba và tham gia Triển lãm Thế giới Osaka.

Serbia đã phải chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu vì chiến tranh Bosnia vào những năm 1990. "Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn suốt giai đoạn bị trừng phạt trong những năm 1990 và 2000. Chúng tôi tin rằng các lệnh trừng phạt không giải quyết được bất kỳ vấn đề và vấn đề tồn đọng nào", Tổng thống Vucic nói.

"Tình hình hiện tại rất khó khăn với hai nước (Nga và Ukraine). Hoặc là chúng ta chứng kiến một thế bế tắc hoàn toàn trên chiến trường và cả hai phải tìm ra giải pháp thỏa hiệp, hoặc là chúng ta phải chờ một bên thắng thế để thuyết phục bên kia ngồi vào bàn đàm phán ký kết hiệp ước hòa bình với những nhượng bộ rất lớn cho bên kia", ông Vucic nói. "Tôi nghĩ sẽ mất ít nhất nửa năm nữa".

Serbia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Nga và là một trong những nước mua khí đốt Nga cuối cùng còn lại ở châu Âu. Nước này đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận mua khí đốt dài hạn với tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga). Theo thỏa thuận hiện tại với Gazprom, sẽ hết hạn vào tháng này, Serbia nhận 6,1 triệu m³ khí đốt/ngày với giá ưu đãi 290 euro (330 USD)/1.000 m³, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá thị trường châu Âu (hơn 400 USD/1.000 m³).

Quốc gia Balkan này đã trở thành ứng cử viên gia nhập EU vào năm 2012. Tổng thống Vucic cho biết việc gia nhập EU là "mục tiêu chiến lược số một của Serbia".

"Nhưng khi nói về sức hấp dẫn của EU, nhiều người đã mất lòng tin vì những lập trường và thái độ chính trị khác nhau của EU mà chúng ta đã chứng kiến trong 15 năm qua", ông cho biết.

Tổng thống Serbia bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán gia nhập EU vốn đang bị kéo dài so với các quốc gia Đông Âu khác. Sự chậm trễ chủ yếu bắt nguồn từ những khác biệt chính trị.

Ông Vucic cho biết: "Tôi tin rằng chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt ngang bằng hoặc thậm chí tốt hơn ít nhất 1 hoặc 2 quốc gia trong EU".

Tham khảo: Nikkei Asia