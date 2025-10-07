Tùng Dương kể chuyện Tự Long "bàng hoàng" khi nhận giấy mời từ Công an thành phố Hà Nội

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý của khán giả khi nhắc đến giấy mời từ Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, anh cho biết mình cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tự Long, các văn nghệ sĩ kỳ cựu của Thủ đô đã nhận được giấy mời tham dự chương trình “Công an thành phố Hà Nội gặp mặt, tọa đàm với đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội” với chủ đề “Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm – Bản lĩnh – Sáng tạo”.

Giọng ca Chiếc khăn Piêu hài hước chia sẻ: “Anh tài Tự Long phát biểu: "Nhận được giấy mời từ Công an Hà Nội, các nghệ sĩ Thủ đô bàng hoàng mở phong bì ra rồi… thở phào nhẹ nhõm". Trẻ nhất trong số khách mời tiêu biểu hôm nay chính là bạn Tùng Dương bên cạnh các NSND, các kỳ cựu… Một cuộc gặp mặt & tọa đàm rất ý nghĩa nóng hổi về vấn đề rất hot: Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số".

Tại buổi tọa đàm, Tùng Dương có phần phát biểu được nhiều người đánh giá là sâu sắc, thể hiện rõ quan điểm của anh trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong âm nhạc:

Tùng Dương bên các bậc tiền bối NSND Trung Hiếu, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, NSND Tự Long.

“Tôi đã từ chối hát một bài hát do AI sáng tác vì với tôi, trong âm nhạc, tôi vẫn chỉ công nhận giá trị sáng tạo của chất xám con người với cảm xúc chân thật nhất mà con người tạo ra, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào robot.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ thay đổi từng nhịp thở của cuộc sống. Mọi thứ có thể được sao chép, mô phỏng, thậm chí sáng tạo bởi những cỗ máy vô tri. Nhưng có một điều mà không một thuật toán nào có thể thay thế, đó là trái tim và tâm hồn của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ của kỷ nguyên số không chỉ là người vẽ nên cái đẹp, mà là người thắp sáng nhân tính trong thế giới công nghệ.

Giữa biển dữ liệu khổng lồ, họ tìm thấy câu chuyện của con người. Giữa những mã lệnh khô khan, họ gieo vào đó cảm xúc, ánh sáng và niềm tin.

Hơn bao giờ hết, nghệ sĩ của kỷ nguyên số cần giữ lấy cái gốc của mình – cảm xúc, nhân văn và chân thật – để công nghệ trở thành đôi cánh, chứ không phải xiềng xích của sáng tạo.

Bởi chỉ khi nghệ thuật chạm đến con người, thế giới số mới thực sự trở thành thế giới của con người".

Bài phát biểu của Tùng Dương được nhiều người tham dự đánh giá cao vì vừa thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trong thời đại công nghệ, vừa nhấn mạnh giá trị cốt lõi của sáng tạo – cảm xúc và nhân tính.