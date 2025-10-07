Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tùng Dương kể chuyện Tự Long "bàng hoàng" khi nhận giấy mời từ Công an thành phố Hà Nội

07-10-2025 - 14:59 PM | Lifestyle

“Anh tài Tự Long phát biểu: Nhận được giấy mời từ Công an Hà Nội, các nghệ sĩ Thủ đô bàng hoàng mở phong bì ra rồi… thở phào nhẹ nhõm", Tùng Dương chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng dòng trạng thái thu hút sự chú ý của khán giả khi nhắc đến giấy mời từ Công an thành phố Hà Nội.

Theo đó, anh cho biết mình cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tự Long, các văn nghệ sĩ kỳ cựu của Thủ đô đã nhận được giấy mời tham dự chương trình “Công an thành phố Hà Nội gặp mặt, tọa đàm với đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội” với chủ đề “Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm – Bản lĩnh – Sáng tạo”.

Giọng ca Chiếc khăn Piêu hài hước chia sẻ: “Anh tài Tự Long phát biểu: "Nhận được giấy mời từ Công an Hà Nội, các nghệ sĩ Thủ đô bàng hoàng mở phong bì ra rồi… thở phào nhẹ nhõm". Trẻ nhất trong số khách mời tiêu biểu hôm nay chính là bạn Tùng Dương bên cạnh các NSND, các kỳ cựu… Một cuộc gặp mặt & tọa đàm rất ý nghĩa nóng hổi về vấn đề rất hot: Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số".

Tại buổi tọa đàm, Tùng Dương có phần phát biểu được nhiều người đánh giá là sâu sắc, thể hiện rõ quan điểm của anh trước sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong âm nhạc:

Tùng Dương kể chuyện Tự Long "bàng hoàng" khi nhận giấy mời từ Công an thành phố Hà Nội- Ảnh 1.

Tùng Dương bên các bậc tiền bối NSND Trung Hiếu, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, NSND Tự Long.

“Tôi đã từ chối hát một bài hát do AI sáng tác vì với tôi, trong âm nhạc, tôi vẫn chỉ công nhận giá trị sáng tạo của chất xám con người với cảm xúc chân thật nhất mà con người tạo ra, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào robot.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ thay đổi từng nhịp thở của cuộc sống. Mọi thứ có thể được sao chép, mô phỏng, thậm chí sáng tạo bởi những cỗ máy vô tri. Nhưng có một điều mà không một thuật toán nào có thể thay thế, đó là trái tim và tâm hồn của người nghệ sĩ.

Nghệ sĩ của kỷ nguyên số không chỉ là người vẽ nên cái đẹp, mà là người thắp sáng nhân tính trong thế giới công nghệ.

Giữa biển dữ liệu khổng lồ, họ tìm thấy câu chuyện của con người. Giữa những mã lệnh khô khan, họ gieo vào đó cảm xúc, ánh sáng và niềm tin.

Hơn bao giờ hết, nghệ sĩ của kỷ nguyên số cần giữ lấy cái gốc của mình – cảm xúc, nhân văn và chân thật – để công nghệ trở thành đôi cánh, chứ không phải xiềng xích của sáng tạo.

Bởi chỉ khi nghệ thuật chạm đến con người, thế giới số mới thực sự trở thành thế giới của con người".

Bài phát biểu của Tùng Dương được nhiều người tham dự đánh giá cao vì vừa thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trong thời đại công nghệ, vừa nhấn mạnh giá trị cốt lõi của sáng tạo – cảm xúc và nhân tính.

Nam ca sĩ từng khiến NSND Tự Long bật khóc, mở concert solo giá vé lên tới 10 triệu VNĐ vẫn hết sạch chỉ trong… 12 phút, phải vội làm thêm Day 2

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rầm rộ chuẩn bị cho 1 “siêu điểm đến” hoành tráng tại TP.HCM

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rầm rộ chuẩn bị cho 1 “siêu điểm đến” hoành tráng tại TP.HCM Nổi bật

Cô gái 27 tuổi sống một mình trong căn hộ 100m2 tận hưởng cuộc sống độc thân, chưa vội lấy chồng vẫn hài lòng

Cô gái 27 tuổi sống một mình trong căn hộ 100m2 tận hưởng cuộc sống độc thân, chưa vội lấy chồng vẫn hài lòng Nổi bật

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận

14:50 , 07/10/2025
Nữ NSND quyền lực miền Nam giao 1 việc cho Đàm Vĩnh Hưng: 88 tuổi vẫn khỏe mạnh, ở biệt thự hàng chục tỷ

Nữ NSND quyền lực miền Nam giao 1 việc cho Đàm Vĩnh Hưng: 88 tuổi vẫn khỏe mạnh, ở biệt thự hàng chục tỷ

14:33 , 07/10/2025
Trấn Thành bước vào nhiều cuộc đấu

Trấn Thành bước vào nhiều cuộc đấu

14:12 , 07/10/2025
Chân dung cô gái 30 tuổi đi làm vì đam mê: Đồng hồ tiền tỷ, túi Hermès tự thân, style sang từ phim tới ngoài đời

Chân dung cô gái 30 tuổi đi làm vì đam mê: Đồng hồ tiền tỷ, túi Hermès tự thân, style sang từ phim tới ngoài đời

13:52 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên