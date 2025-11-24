Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tung gần 400 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

24-11-2025 - 16:50 PM | Thị trường chứng khoán

Tung gần 400 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

Tự doanh CTCK mua ròng 364 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch đầu tuần cuối tháng 11/2025 duy trì tăng điểm. Chỉ số VN-Index tăng điểm đầu phiên với thanh khoản thấp hướng đến vùng giá 1.670 điểm và chịu áp lực rung lắc điều chỉnh. Thị trường sau đó tăng điểm tốt hơn trong phiên chiều, thanh khoản có cải thiện. Đóng cửa, VN-Index tăng 13,05 điểm (+0,69%) lên mức 1.667,98 điểm, trên hỗ trợ 1.645 điểm.

Tung gần 400 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?- Ảnh 1.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 63 tỷ đồng, theo sau là VNM (62 tỷ), MWG (43 tỷ), FPT (36 tỷ), TCB (36 tỷ), CII (24 tỷ), MSN (18 tỷ), VJC (18 tỷ), LPB (14 tỷ) và VPB (13 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại STB với giá trị -32 tỷ đồng, tiếp theo là KBC (-11 tỷ), VRE (-10 tỷ), VHM (-6 tỷ) và PVD (-1 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VPL, GMD, KDH, HAG...﻿

