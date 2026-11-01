"Một trong những năm khó nhất trong mấy chục năm làm nghề"

Tại chương trình D-Insights với chủ đề Giá trị nền tảng hay "Money Game" trong thời đại AI do Chứng khoán VNDIRECT tổ chức, ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc SGI Capital đã có những chia sẻ về sự thay đổi trong góc nhìn đầu tư sau gần một năm duy trì chiến lược thận trọng.

Theo ông Phúc, ngay từ đầu năm 2026, SGI Capital đã nhận định khó có kênh đầu tư nào mang lại hiệu suất tốt hơn gửi tiền ngân hàng trong năm nay.

Chia sẻ về điều này, ông Phúc nhớ lại thời điểm gần 20 năm trước khi còn làm việc tại VNDIRECT. Năm 2008, thị trường trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà ngay cả đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp cũng mất phương hướng trước một cuộc khủng hoảng chưa từng trải qua.

Nhìn lại diễn biến thị trường trong gần một năm qua, ông Lê Chí Phúc cho biết SGI Capital là một trong những đơn vị duy trì quan điểm rất thận trọng và cho đến thời điểm hiện tại vẫn nhìn nhận thị trường đang trải qua những giai đoạn khó khăn.

"Đến thời điểm này, tôi ngồi với nhiều anh em làm nghề chuyên nghiệp cũng đều bảo là một trong những năm khó nhất trong mấy chục năm qua", ông Phúc chia sẻ.

Điểm đặc biệt của năm 2026, theo chuyên gia, là trong khi nền kinh tế ghi nhận con số tăng trưởng rất tốt, lợi nhuận doanh nghiệp trong ba quý liên tiếp đều ấn tượng ở nhiều ngành nghề, định giá cổ phiếu lại liên tục giảm về vùng thấp của nhiều năm. Giá cổ phiếu phần lớn diễn biến theo chiều hướng đi xuống.

Trong quá khứ, thị trường cũng từng chứng kiến những giai đoạn định giá cổ phiếu giảm về vùng rất rẻ. Tuy nhiên, trạng thái này thường chỉ kéo dài một vài tuần hoặc một tháng trước khi phục hồi.

Điều khác biệt ở thời điểm hiện tại là định giá đã trở lại vùng thấp tương đương những thời điểm khủng hoảng trước đây, nhưng giá cổ phiếu vẫn chưa bật tăng trở lại.

Theo vị CEO, đằng sau hiện tượng này là những nguyên nhân mang tính chu kỳ lớn. Bối cảnh hiện tại có nhiều nét tương đồng với giai đoạn 2010-2012 hơn là những giai đoạn khó khăn ngắn hạn trong một chu kỳ đi lên dài của nền kinh tế như năm 2018, 2020 hay 2022.

Nếu đặt các kênh đầu tư trong mối tương quan với nhau, có thể nhìn thấy những điểm tương đồng từ diễn biến của thị trường bất động sản, mặt bằng lãi suất ngân hàng cho tới sự tác động chéo giữa các kênh tài sản, trong đó có chứng khoán.

Lạc quan hơn rất nhiều so với một năm trước

Mặc dù vẫn duy trì góc nhìn thận trọng về bối cảnh chung, ông Lê Chí Phúc lại có đánh giá tích cực hơn về triển vọng đầu tư trong năm tới.

"Nếu hỏi có lạc quan không, thời điểm này tôi đã lạc quan hơn rất nhiều so với thời điểm 1 năm trước", ông Phúc nhấn mạnh.

Lý giải sự thay đổi này, chuyên gia SGI Capital cho biết những vấn đề mà bản thân nhìn thấy trước đây thì hiện nay mọi người cũng đang nhìn thấy rõ ràng hơn. Diễn biến trên thị trường cũng đã phản ánh rất nhiều những vấn đề đó.

Điều này đồng nghĩa với việc, theo ông Phúc, rủi ro từ thời điểm hiện tại trở đi sẽ giảm bớt, trong khi những cơ hội đầu tư trong một năm tiếp theo có thể nhiều lên.

Nếu như đầu năm 2026, thông điệp gửi tới khách hàng của SGI Capital là khó có kênh đầu tư nào vượt qua gửi tiền ngân hàng, thì với năm 2027, ông Phúc cho biết sẽ không còn đưa ra thông điệp tương tự.

"Trong năm tới, tôi sẽ không nói câu chuyện là 'không có cái gì tốt hơn giữ tiền nữa', mà tôi tin rằng sẽ có những cơ hội tốt hơn là giữ tiền", ông Phúc chia sẻ.

Đáng chú ý, sự lạc quan của chuyên gia không đi kèm với kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ sớm giảm xuống.

Ông Phúc vẫn nhìn nhận gửi tiền ngân hàng là kênh đầu tư có mức lãi suất rất cao. Tuy nhiên, khác với thời điểm đầu năm 2026, ông tin rằng nhà đầu tư sẽ có những cơ hội để đạt được mức sinh lời tốt hơn mức lãi suất cao đó trong năm 2027.