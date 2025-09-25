Từng sở hữu 4 căn nhà, nhưng chọn bán tất cả lấy tiền đầu tư và thuê căn hộ 65m2 để ở, người phụ nữ khẳng định: "Quyết định này khiến tôi giàu có hơn"

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù sở hữu khối tài sản 2 triệu USD, có khả năng mua nhà không cần vay thế chấp, nhưng Bernadette Joy và chồng vẫn quyết định ở thuê.

Bernadette Joy - cố vấn tài chính, tác giả cuốn Crush Your Money Goals - từng nghe đủ mọi lý lẽ phản đối việc đi thuê nhà, nào là "ném tiền qua cửa sổ", nào là "chịu thiệt vì lạm phát". Chính vì vậy, cô đã tin chắc vào quan điểm "sở hữu nhà là con đường đúng đắn nhất".

Từ năm 2010 đến 2022, nhờ sự nghiệp kinh doanh khởi sắc, vợ chồng cô sở hữu bốn ngôi nhà, một để ở và số còn lại để cho thuê lấy thu nhập.

Thế nhưng ba năm trước, Joy và chồng bán toàn bộ nhà cửa và quay lại đi thuê. Cô nói rằng quyết định này giúp họ giàu hơn, không chỉ vì có thể đem tiền bán nhà đi đầu tư, mà còn bởi cô có thể tập trung tốt hơn cho công việc kinh doanh, không bị cuốn vào áp lực và thời gian khi quản lý quá nhiều bất động sản.

"Năm 2021, khi chúng tôi đạt mốc một triệu USD tài sản ròng – đó là lúc chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc thu nhỏ quy mô và quay về thuê nhà," Joy kể. "Và chỉ mất thêm ba năm để chúng tôi có thêm triệu đô thứ hai".

Hiện tại, Joy cho rằng thuê nhà rẻ hơn, linh hoạt hơn và phù hợp hơn với lối sống của mình – thay vì ở trong căn nhà quá rộng hay làm chủ nhà cho thuê.

"Tôi hoàn toàn có thể mua một căn nhà mà không cần vay thế chấp ngay bây giờ", Joy viết trong một bài trên Bankrate. "Nhưng ba năm qua, tôi đã chọn thuê nhà".

Joy hiểu rằng về dài hạn, sở hữu nhà có thể mang lại nhiều lợi thế, tuy nhiên, cô đã chọn thuê nhà vì một số lý do.

Chi phí ẩn khi sở hữu nhà

Nếu bạn đang ở thuê và tính chuyện vay mua nhà, có lẽ bạn đã tính toán đến các khoản vay, khoản lãi phải trả hàng tháng. Nhưng hãy sẵn sàng trả nhiều hơn thế, Joy cảnh báo.

Ngoài các khoản cố định, còn nhiều khoản chi để biến căn nhà thành nơi như ý. "Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào sửa sang và nội thất", Joy nhớ lại.

Bên cạnh đó là những sự cố bất ngờ và tốn kém. "Chúng tôi từng phải trả tiền chặt cây ngã trong sân, sửa mái dột, hỏng ống nước, trục trặc điện", cô nói. "Mọi người thực sự đánh giá thấp tất cả những chi phí này".

Áp lực khi làm chủ nhà cho thuê

Còn với những ai muốn mua thêm nhà để cho thuê? Ý tưởng này giúp bạn vừa trả được tiền vay, vừa có thêm thu nhập.

Tuy nhiên, Joy cho rằng làm chủ nhà nhiều khi không "bõ công". Khi cho thuê qua Airbnb, cô nhận ra để có lợi nhuận ổn định thì khối lượng công việc lại quá lớn.

Ngoài quản lý đặt phòng, họ còn phải thuê người dọn dẹp sau mỗi lượt khách. Đồ đạc hỏng hóc thì phải thay thế. Chưa kể chi phí cảm xúc – Joy nhớ lại lần đang đi xa vì chuyện gia đình mà khách Airbnb liên tục nhắn tin hỏi chỗ để chai dầu gội trong bồn tắm.

"Tôi đã nói với chồng: 'Chúng ta sẽ bán căn nhà này,'" Joy kể. "Áp lực tinh thần để giữ cho nhà luôn được thuê đủ thực sự không đáng."

Sau khi tính toán, Joy thấy bán nhà rồi đầu tư vào quỹ chỉ số đem lại thu nhập cao hơn và ít lo lắng hơn. Cô cũng làm vậy với số tiền tiết kiệm được khi chuyển từ nhà bốn phòng ngủ sang căn hộ một phòng ngủ.

Thuê nhà mang lại sự linh hoạt

Căn hộ hiện tại rộng khoảng 65m², hơi chật một chút, Joy thừa nhận. "Chúng tôi chắc chắn cần có phòng tắm riêng", cô cười. "Nhưng điều tuyệt vời khi thuê là vậy. Chúng tôi sẽ ở đây thêm tám tháng nữa, rồi sẽ chuyển sang căn hai phòng ngủ".

Sự linh hoạt đó rất khó có được khi bạn sở hữu một căn nhà. Đặc biệt, với những người đã vay được lãi suất thấp, việc chuyển nhà trở nên khó khăn vì phải vay lại với lãi suất cao hơn. "Tôi thấy nhiều khách hàng cần hoặc muốn chuyển nhà nhưng không thể, vì cùng một số tiền giờ mua được ít diện tích hơn, giá cao hơn và lãi suất cũng cao hơn", Joy nói.

Với Joy và chồng đều cho rằng thuê nhà – ít nhất vào lúc này – mang đến sự linh hoạt để sống trong không gian phù hợp nhu cầu.

"Tôi đã thấy nhiều người tự kìm hãm cơ hội tăng thu nhập hoặc thay đổi sự nghiệp chỉ vì gánh nặng tâm lý 'Tôi phải làm gì với căn nhà này?'" cô chia sẻ. "Thu nhập của tôi ba năm qua tăng nhanh vì tôi có thể di chuyển linh hoạt, thay vì tốn thời gian và công sức cho căn nhà bốn phòng ngủ".

Theo CNBC

Minh Thư

