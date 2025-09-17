Tung trăm tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm điểm, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

Sau áp lực điều chỉnh ở vùng đỉnh cũ 1.700 điểm, thị trường trường thận trọng hơn trong phiên 179 với thanh khoản thấp. Lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, theo đó VN-Index đóng cửa giảm 9,93 điểm (-0,59%) về mức 1.670,97 điểm. Khối ngoại vẫn bán ròng song giá trị chỉ khoảng 102 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 117 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng áp đảo với giá trị 118 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là GEX (44 tỷ), MWG (31 tỷ), ACB (25 tỷ), VHC (25 tỷ), VCB (21 tỷ), VRE (21 tỷ), STB (20 tỷ), MSN (19 tỷ) và VHM (18 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -121 tỷ đồng, tiếp theo là SHB (-74 tỷ), VNM (-65 tỷ), VIX (-10 tỷ) và HAH (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như SSI (-7 tỷ), HHV (-7 tỷ), LPB (-4 tỷ), FUESSVFL (-4 tỷ) và HDB (-3 tỷ đồng).