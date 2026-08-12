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Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu

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Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu

"Thế hệ của chúng tôi đã chiến đấu và quyết tâm rằng chết thì chết nhưng Tổ quốc phải sống" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Tại phần cuối chương trình Trò chuyện cùng thời gian tuần này, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về quan điểm sống của mình khi dọn về sống tại Vũng Tàu, tận hưởng biển cả ở tuổi 79.

Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu- Ảnh 1.

Trần Tiến

Ông nói: "Tôi dọn về đây ở đã 17 năm. Tiếng sóng biển hàng ngày đã dạy tôi cách sống buông bỏ, biết cuộc sống này là vô thường. Chỉ khi đứng trước biển chúng ta mới thấy mình nhỏ bé thế nào, dạy cho con người ta biết hiền đi, biết tha thứ".

Nói rồi, Trần Tiến ngồi bên bãi biển Vũng Tàu cất giọng hát: "Thôi kệ... Hãy cố quên đi tháng ngày ê chề. Hãy cố yêu thương. Không giận, không hờn. Hãy cố vui lên. Nếu sống không vui, thì chết có chi buồn. Thôi kệ, được này, mất kia. Thôi kệ, thắng thua tại trời. Thôi kệ, học một chữ "Buông". Buông mình về cõi vô thường...".

Tiếp đó, nhạc sĩ Trần Tiến xúc động tâm sự với khán giả: "Các bạn ơi! Chúng ta mà không còn Tổ quốc nữa thì khủng khiếp đến thế nào? Thế hệ của chúng tôi đã chiến đấu và quyết tâm rằng chết thì chết nhưng Tổ quốc phải sống.

Tuổi 79 của nhạc sĩ Trần Tiến tại Vũng Tàu- Ảnh 2.

Ngày hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc vì được gặp tất cả những người đang sống cùng tôi. Đất nước tôi đang phồn vinh mạnh mẽ. Chúng ta yêu Tổ quốc của chúng ta! Các bạn ơi, hãy yêu Tổ quốc của chúng ta! Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là yêu, được yêu và thêm yêu!".

Ông cũng được các đồng nghiệp, đàn em tổ chức sinh nhật tròn 79 tuổi trên sân khấu, vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa cắt bánh sinh nhật. Nam nhạc sĩ tỏ ra vô cùng hạnh phúc dù sinh nhật ông thực ra đã qua nhưng vẫn được nhớ tới.

Nhạc sĩ, ca sĩ Trần Tiến (sinh năm 1947 tại Hà Nội) là một trong những cây đại thụ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam hiện đại.

Ông cùng với Dương Thụ, Nguyễn Cường và Phó Đức Phương tạo thành nhóm "Bộ tứ sông Hồng" lừng lẫy của âm nhạc đương đại. Phong cách âm nhạc của ông mang đậm chất du ca, phóng khoáng, kết hợp tinh tế giữa chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở pop/rock.

Ông sở hữu kho tàng sáng tác đồ sộ vượt thời gian với các ca khúc quen thuộc như Mặt Trời Bé Con, Vết Chân Tròn Trên Cát, Sắc Màu, Chị Tôi và Ngẫu Hứng Sông Hồng.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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