Tưởng chỉ “vui mùa World Cup”, một hành vi trên mạng có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

World Cup luôn là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

Mỗi mùa World Cup, các hoạt động cá độ bóng đá trên mạng thường có xu hướng gia tăng. Ảnh: Football Ground Guide

Cá độ bóng đá trên mạng có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định người tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng có thể bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi rủ rê, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trái phép cũng có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tham gia cá cược thông qua các website, ứng dụng hoặc các nhóm kín trên mạng xã hội đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật nếu có dấu hiệu đánh bạc trái phép.

Không chỉ phạt tiền, nhiều trường hợp còn có thể bị xử lý hình sự

Theo cảnh báo của lực lượng công an, nếu hành vi đánh bạc có tính chất nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt có thể từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù. Đối với các trường hợp sử dụng mạng internet để tổ chức cá cược, số tiền giao dịch lớn hoặc hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, mức xử lý còn nghiêm khắc hơn.

Trong khi đó, những người tổ chức, môi giới hoặc điều hành các đường dây cá độ có thể bị xử lý theo Điều 322 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù cao nhất lên tới 10 năm.

Nhiều hình thức cá độ bóng đá hiện nay được thực hiện thông qua website, ứng dụng hoặc các hội nhóm trên không gian mạng với số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Thưởng thức World Cup theo cách an toàn hơn

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, không truy cập hoặc chia sẻ các đường link cá cược, "soi kèo" hay quảng bá cho các trang web đánh bạc trực tuyến.

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng chỉ một cú nhấp chuột vào một đường link cá cược hoặc một lần tham gia đặt cược "cho vui" cũng có thể khiến người tham gia đối mặt với những hệ lụy không nhỏ.

Bởi với pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá trái phép không phải là trò giải trí, mà là hành vi vi phạm có thể bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.