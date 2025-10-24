Tương lai nào cho Da Nang Downtown: Nhìn từ những biểu tượng du lịch thế giới?

Những công trình biểu tượng "thổi bùng" sức sống cho điểm đến

Đầu thập niên 2000, khi du lịch bắt đầu bùng nổ ở khu vực, thị phần du lịch của Singapore tại Châu Á giảm sút rõ rệt từ 13,1% năm 1991 xuống chỉ còn 5,8% năm 2004. Thực tế này buộc quốc đảo sư tử phải đặt cược vào "canh bạc" mang tên Marina Bay Sands.

Sự ra đời của Marina Bay Sands (MBS) vào năm 2010 không chỉ là việc khai trương một khu phức hợp giải trí mới, mà là một bước đi chiến lược đã giúp Singapore lật ngược thế cờ trên bản đồ du lịch khu vực. Với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến gần 3 tỷ USD, tăng lên tới gần 6 tỷ USD khi hoàn thiện, MBS được xem là khu phức hợp giải trí - thương mại đắt giá bậc nhất thế giới tại thời điểm đó.

Quần thể "triệu đô" Marina Bay Sands. Ảnh Istock

Do kiến trúc sư lừng danh người Israel-Canada -Moshe Safdie thiết kế, MBS là một quần thể đa chức năng, nổi bật với ba tòa tháp khách sạn 55 tầng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là Sands SkyPark rộng 1,2 ha, một công viên trên cao mang hình dáng một con thuyền khổng lồ nằm vắt mình ngang qua ba tòa tháp chọc trời. Không chỉ là điểm ngắm cảnh có một không hai tại Singapore, Marina Bay Sands SkyPark còn mang đến những trải nghiệm du lịch xa hoa, sang trọng bậc nhất tại đảo quốc sư tử như: hồ bơi vô cực dài 150m, nằm trên độ cao 200m – bể bơi lớn bậc nhất thế giới ở độ cao này vào thời điểm khai trương; Trung tâm MICE rộng 120.000 m², khu mua sắm The Shoppes quy tụ hơn 170 thương hiệu xa xỉ, Bảo tàng ArtScience hình hoa sen độc đáo và hệ thống ẩm thực fine dining với các đầu bếp Michelin…

Chỉ sau 2 năm vận hành, Marina Bay Sands đã gần như hoàn vốn và góp phần thay đổi vị thế du lịch của quốc đảo khi đã đón tới 500 triệu khách kể từ khi ra mắt đến năm 2024. Năm 2024, Marina Bay Sands đã chạm kỷ lục EBITDA vượt 2 tỷ USD và cung cấp việc làm trực tiếp cho gần 12.000 lao động. Ước tính nguồn thu từ "đường chân trời" này góp khoảng 1% vào GDP và "biến" đảo quốc sư tử thành trung tâm dịch vụ, du lịch cao cấp hàng đầu châu Á.

Được đầu tư 3 tỷ USD, khu phức hợp Kuala Lumpur City Centre (KLCC) nằm ngay trung tâm thủ đô của Malaysia, với tâm điểm là tháp đôi Petronas Twin Towers, không chỉ là một khu văn phòng, mà là một "CBD trung tâm" (Quận kinh doanh trung tâm) và "bộ mặt quốc gia" của Malaysia. KLCC là nơi hội tụ văn phòng hạng A, trung tâm hội nghị, thương mại cao cấp và các tiện ích giải trí, giúp Malaysia nâng hạng trong bảng xếp hạng điểm đến tổ chức sự kiện quốc tế. Trung bình mỗi ngày Petronas Twin Towers có khoảng 1.500 khách tham quan, từ đó tạo lực đẩy gia tăng doanh thu mạnh mẽ, đóng góp thuế và tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân Malaysia.

Tháp đôi biểu tượng Petronas Twin Towers. Ảnh Trip.com

Năm 2024, Bangkok (Thái Lan) đã khiến cả châu Á choáng ngợp khi đưa vào vận hành One Bangkok - khu phức hợp có vị trí đắc địa đối diện công viên Lumpini ở trung tâm. Với vốn đầu tư 120 tỷ baht (khoảng gần 3 tỷ USD), dự án được xây dựng trên khu đất rộng 16,7 ha này bao gồm 3 khu vực trải nghiệm bán lẻ năng động, 5 tòa tháp văn phòng cao cấp, 5 khách sạn sang trọng và phong cách sống đẳng cấp cùng 3 tòa tháp dân cư cao cấp, không gian văn hóa nghệ thuật sôi động, tất cả đều nằm trong khuôn viên cây xanh rộng lớn rộng 8 ha. One Bangkok được kỳ vọng là "trái tim của Bangkok", đóng vai trò quan trọng để thu hút các doanh nhân, nhà đầu tư và du khách, thiết lập một tiêu chuẩn mới để phát triển đô thị bền vững ở Thái Lan.

Những siêu dự án mang tính biểu tượng này không chỉ góp phần định vị thương hiệu riêng cho điểm đến, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế và vị thế của các quốc gia trên thế giới.

…đến "tham vọng" đưa Đà Nẵng vươn tầm châu lục của Da Nang Downtown

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng – "Thành phố đáng sống", đang đứng trước cơ hội vàng để tái định vị vị thế du lịch trên bản đồ du lịch thế giới. Dự án Da Nang Downtown, với quy mô 76,92 ha và tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng mới không chỉ của Đà Nẵng, Việt Nam, mà còn có thể làm nên kỳ tích không thua kém Marina Bay Sands hay Kuala Lumpur City Centre.

Sở hữu những lợi thế "có một không hai", Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy phát triển Đà Nẵng mới sau hợp nhất với Quảng Nam với chuỗi hạng mục quy mô và đẳng cấp với: khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, khu căn hộ cao cấp, khu lễ hội - biểu diễn với nhà hát quy mô 4000 chỗ ngồi… cùng điểm nhấn cảnh quan như công viên xanh hay cầu đi bộ bắc qua sông Hàn.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa hiếm có-giữa "trung tâm của trung tâm" Đà Nẵng, kề bên dòng sông Hàn biểu tượng, Da Nang Downtown là mắt xích quan trọng trong dự án du lịch đường thủy trị giá 10.000 tỷ của thành phố và dễ dàng kết nối với những điểm du lịch hàng đầu thành phố như: biển Mỹ Khê, núi Ngũ Hành Sơn hay trung tâm hành chính và cả trung tâm Tài chính quốc tế tương lai.

Để xứng tầm với những lợi thế đắt giá đó, Sun Group sẽ bắt tay ba "người khổng lồ": KPF, EDSA đến từ nước Mỹ và ECA2 đến từ Pháp để áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, kiến trúc quốc tế cũng như tạo ra những show diễn đẳng cấp thế giới tại Da Nang Downtown.

Da Nang Downtown tương lai sẽ sở hữu tòa tháp cao nhất miền Trung. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Group

Quần thể còn sở hữu tòa tháp biểu tượng 69 tầng, cao 408m – cao bậc nhất miền Trung. Lấy cảm hứng từ hình mẫu tà áo dài truyền thống để mô phỏng khát vọng vươn mình của Đà thành, tòa tháp tích hợp đa tiện ích như: khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện, tạo thành một điểm đến "all in one", từ lưu trú, làm việc đến trải nghiệm các dịch vụ đẳng cấp, khác biệt. "Tất cả tạo nên một tổ hợp đa chiều trải nghiệm và đa tầng tiện ích luôn sôi động và sáng đèn cả ngày lẫn đêm, tạo nên cú hích đột phá để Đà Nẵng thăng hạng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời thực sự trở thành thành phố không chỉ đáng sống mà còn đáng ở lại, đáng thức và đáng đầu tư của cả khu vực." - đại diện Sun Group nhấn mạnh.

Cùng thuộc thế hệ "biểu tượng đô thị mới", Da Nang Downtown cũng mang theo sứ mệnh tạo sức bật cho Đà Nẵng đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%/năm, đón 13-14 triệu lượt khách vào năm 2030, hay trở thành trung tâm kinh tế - xã hội hàng đầu cả nước và khu vực vào năm 2045."Da Nang Downtown sẽ là mảnh ghép quan trọng để giúp Đà Nẵng tạo ra một mô hình kinh tế đêm mang tầm châu lục, vừa góp phần tăng trưởng du lịch, vừa nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ quốc tế."- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh nhận định.