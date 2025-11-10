TUTA ký hợp tác với Ngân hàng BIDV: Bảo chứng vàng từ sức mạnh hợp lực

Ngay từ những ngày đầu định hình ý tưởng phát triển dự án, Royal Mansion đã được chủ đầu tư TUTA hướng đến như một biểu tượng mới của châu Á, định hình chuẩn sống đẳng cấp tại Bắc Ninh.

Trên hành trình đó, lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng tài trợ dự án tổ hợp chung cư cao cấp Royal Mansion với một trong những "ông lớn" của lĩnh vực ngân hàng chính là cột mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ đồng hành bền chặt, khẳng định mạnh mẽ cho quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn đó của TUTA.

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV chi nhánh Quang Trung sẽ cấp hạn mức tín dụng 2000 tỷ đồng cho dự án tổ hợp chung cư cao cấp Royal Mansion. Sự đồng hành này không chỉ là bảo chứng cho tiến độ và lộ trình thi công đã đề ra mà còn thể hiện sự tín nhiệm của một tổ chức tài chính hàng đầu vào tiềm năng, sức hút của dự án trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc khắt khe với các sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh và năng lực triển khai.

Ông Nguyễn Công Lâm - Giám đốc đầu tư TUTA chia sẻ: "Royal Mansion là dự án chúng tôi dành trọn tâm huyết với mong muốn kiến tạo một chuẩn sống đẳng cấp mới. Cùng với pháp lý đảm bảo, quy hoạch bài bản, sự đồng hành của đối tác lớn như BIDV chính là cam kết mạnh mẽ về chất lượng bền vững, xứng tầm mà TUTA mong muốn mang lại cho các khách hàng".

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện BIDV Quang Trung chia sẻ: "Ngân hàng BIDV và TUTA đã có nhiều năm hợp tác bền chặt. Chúng tôi đồng hành cùng TUTA không chỉ vì năng lực mà còn vì niềm tin vào hệ giá trị mà Chủ đầu tư dự án nỗ lực xây dựng, cùng tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chỉn chu - những điều đã thể hiện rất rõ qua hàng loạt dự án bất động sản đẳng cấp mà TUTA từng triển khai".

Cùng với đó, BIDV Quang Trung cam kết tận dụng tối đa thế mạnh của mình, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ để mang lại những lợi ích tốt nhất cho TUTA cũng như dự án biểu tượng Royal Mansion.

Được định vị trở thành một tuyên ngôn về phong cách sống mới cho giới tinh anh, Royal Mansion tọa lạc tại vị trí tâm điểm ngã 6 trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới, nổi bật với quy mô 9,45 ha, bao gồm tòa khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế Marriott International với trung tâm hội nghị quốc tế lên đến 2000 chỗ, tòa tháp văn phòng hiện đại, tổ hợp 171 căn dinh thự thương mại.

Phối cảnh dự án Royal Mansion – biểu tượng mới tại Bắc Ninh

Điểm nhấn của Royal Mansion là 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng được ví như những căn "nhà trên mây" - một kiệt tác hiếm có. Đây là tổ hợp chung cư cao cấp sở hữu khách sạn Marriott 5 sao quốc tế đầu tiên tại miền Bắc và hệ thống trên 50 đặc quyền tiện ích chạm tới đẳng cấp 6 sao, mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng ở resort ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Royal Mansion (Dự án Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang) hứa hẹn mang đến cho cư dân cuộc sống thăng hoa, nơi mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong một "thành phố thu nhỏ". Tại đây, khách hàng không chỉ sở hữu một biểu tượng mới đáng sống bậc nhất Bắc Ninh, một tài sản giá trị với tiềm năng tăng giá vượt bậc mà còn được tận hưởng môi trường sống thượng lưu, cộng đồng văn minh và cơ hội đầu tư bền vững.