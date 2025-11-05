Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên án nhóm cựu cán bộ xã sai phạm trong quản lý đất đai

05-11-2025 - 09:41 AM | Bất động sản

TAND khu vực 4 - Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam (cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) cùng 5 cựu cán bộ khác vì sai phạm trong quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 4/11, TAND khu vực 4 - Khánh Hòa đã tuyên án 6 cựu cán bộ sai phạm về quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh cũ (nay là xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam (cựu Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh) 8 năm tù. Bị cáo Trần Công Danh (cựu công chức địa chính UBND xã Vạn Thạnh) 6 năm 6 tháng tù cùng về tội "L ợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tuyên án nhóm cựu cán bộ xã sai phạm trong quản lý đất đai- Ảnh 1.

Một góc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà cũ.

Các bị cáo Lê Hoàng Vương (cựu Phó chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh); Lâm Tuấn Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh cũ); Võ Thành Sơn (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh cũ) cùng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội " thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ".

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Quốc Duy (cựu tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa cũng tuyên hủy tất cả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 thửa đất mà các bị cáo nêu trên đã cấp trái pháp luật.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo nêu trên đã vi phạm quy định trong việc lập, thẩm định và ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 5 thửa đất, làm nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng số đất này với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cụ thể, từ năm 2016 - 2018, khi là Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, Nguyễn Thành Nam đã chỉ đạo Trần Công Danh lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 4 thửa đất không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nam cũng trực tiếp yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đo đạc, tự ký, viết là Nguyễn Thanh Quang vào các giấy tờ trong hồ sơ hai thửa đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nam đã môi giới bán 2 thửa đất cho người khác và hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Trần Công Danh đã lập hồ sơ nhưng không kiểm tra hiện trạng, không lấy ý kiến xác minh nguồn gốc đất. Các bị cáo Vương, Duy, Tuấn Anh và Sơn thiếu trách nhiệm trong thẩm định, kiểm tra, dẫn tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.

HĐXX nhận thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất nói trên không đúng quy định pháp luật. Tất cả các thửa đất này đều là đất do UBND xã Vạn Thạnh cũ quản lý.

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu đối với 5 thửa đất dựa trên hành vi phạm tội của các bị cáo là đối tượng phạm tội, không có giá trị sử dụng và không có giá trị pháp lý.

HĐXX đã tuyên hủy 5 sổ đỏ cấp lần đầu và các sổ đỏ tách thửa, sang tên, chỉnh lý từ các thửa đất này; buộc những người đang quản lý, sử dụng phải trả lại đất cùng tài sản cho UBND xã Đại Lãnh quản lý theo quy định. Đồng thời tuyên sung công quỹ trên 1,6 tỷ đồng mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục thiệt hại trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Chuyên gia: Thị trường bất động sản hết thời đầu tư 'lướt sóng'

Theo Phùng Quang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua căn nhà 8 tỷ đồng ở Hà Nội, sau 1 năm có khách trả giá 15 tỷ, chủ nhà sốc: "Không ngờ giá nhà tăng nhanh như vậy"

Mua căn nhà 8 tỷ đồng ở Hà Nội, sau 1 năm có khách trả giá 15 tỷ, chủ nhà sốc: "Không ngờ giá nhà tăng nhanh như vậy" Nổi bật

Toàn cảnh khu đất rộng gấp rưỡi phường Hoàn Kiếm, sắp được Vingroup đầu tư 41.000 tỷ làm khu đô thị ở Bắc Ninh

Toàn cảnh khu đất rộng gấp rưỡi phường Hoàn Kiếm, sắp được Vingroup đầu tư 41.000 tỷ làm khu đô thị ở Bắc Ninh Nổi bật

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

Hình ảnh thiết kế tuyến đường 10 làn xe nối trung tâm Thái Bình với Phố Hiến

09:40 , 05/11/2025
Căn hộ 100m2 dung hòa phong cách Mid-century và yếu tố bản địa

Căn hộ 100m2 dung hòa phong cách Mid-century và yếu tố bản địa

08:45 , 05/11/2025
Tin vui cho người dân Đồng Nai: Tỉnh đề xuất chính sách “4 miễn, 2 giảm” chưa từng có, phấn đấu hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Tin vui cho người dân Đồng Nai: Tỉnh đề xuất chính sách “4 miễn, 2 giảm” chưa từng có, phấn đấu hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới

08:33 , 05/11/2025
Sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đề xuất dự án 4.300 ha, Sun Group lên kế hoạch đầu tư hơn 10 dự án ở Lâm Đồng

Sau khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đề xuất dự án 4.300 ha, Sun Group lên kế hoạch đầu tư hơn 10 dự án ở Lâm Đồng

08:30 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên