Tuyến đường dài chưa đến 3 km "nóng" bậc nhất 2025 sắp được hoàn thành: Kết nối loạt dự án lớn của Vinhomes, Nam Cường, Lã Vọng, FLC…

Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Quang Đạo kéo dài do UBND quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội) làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 700 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào quý I/2023 và đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuyến đường có chiều dài 2,6 km. Điểm đầu của dự án nối với đường Lê Quang Đạo đoạn giao với Đại Lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm). Điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường Lê Trọng Tấn (hay đường Vành đai 3,5 thuộc quận Hà Đông).

Toàn cảnh điểm đầu của đường Lê Quang Đạo kéo dài (ảnh chụp vào năm 2024).

Từ trước Tết Nguyên đán, đường Lê Quang Đạo kéo dài nối quận Nam Từ Liêm với quận Hà Đông đã được thông xe tạm 1,9 km, đoạn nối từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến Đại Mỗ (đường 70) nhằm giảm ùn tắc giao thông. 700 m còn lại đang được triển khai thi công các hạng mục thảm nhựa mặt đường, bó vỉa, lát vỉa hè...

Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến vào tháng 5/2025.

Khi đường Lê Quang Đạo kéo dài được hoàn thiện đồng bộ, sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông. Góp phần giảm tải giao thông cho các trục đường khác như Tố Hữu, Sa Đôi, Đại lộ Thăng Long...

Đường Lê Quang Đạo kéo dài giúp kết nối loạt dự án lớn.

Đồng thời, khi hoàn thành đây còn là tuyến đường quan trọng giúp kết nối hàng loạt các dự án, khu đô thị phía Tây của Hà Nội như: Khu đô thị mới Nam Đại lộ Thăng Long (Vinhomes Mễ Trì 2), quy mô 74 ha do CTCP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) - công ty con của Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; dự án FLC Premier Parc do CTCP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; dự án Louis City do Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới (thành viên của Tập đoàn Lã Vọng) triển khai; khu đô thị Dương Nội do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.