Tuyến đường huyết mạch 19.600 tỷ đồng chạy thẳng từ Việt Nam sang Campuchia chốt dấu mốc mới

Giải phóng mặt bằng gấp rút, hướng tới khởi công đầu năm 2026

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài được xác định là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ với khu vực biên giới Campuchia. Tuyến bắt đầu từ đường Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) và kết thúc tại xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 5 km.

Phối cảnh nút giao trên tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ. Ảnh: Ban Giao thông TP. HCM

Theo Ban Giao thông TP.HCM, đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố dài 24,7 km, chạy qua các xã Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội và thị trấn Củ Chi cũ. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được khẩn trương triển khai, với quy mô thu hồi hơn 220 ha đất, ảnh hưởng đến hơn 2.100 hộ dân, cùng tổng kinh phí bồi thường và tái định cư hơn 4.333 tỷ đồng.

Tại tỉnh Tây Ninh, chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt bằng đợt 1 gồm 69/133 trường hợp tại xã Bến Cầu và 498/964 trường hợp tại phường Gò Dầu và xã Phước Thạnh. Toàn bộ diện tích còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm 2025, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Phối cảnh hầm chui trên tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ. Ảnh: Ban Giao thông TP. HCM

Song song đó, Ban Giao thông TP.HCM đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán cho dự án thành phần 2 (xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt). Việc đấu thầu chọn nhà thầu thi công dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 11/2025, và khởi công chính thức vào tháng 3/2026, theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Khẳng định vị thế "đầu tàu" kinh tế của TP.HCM

Hệ thống thiết kế hiện đại này không chỉ giúp bảo đảm lưu lượng phương tiện ngày càng tăng giữa TP.HCM và các tỉnh phía Tây, mà còn tạo điều kiện kết nối đồng bộ với các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Chơn Thành, và cao tốc Gò Dầu – Xa Mát trong tương lai. Đây là cơ sở hạ tầng then chốt để hình thành mạng lưới cao tốc xuyên vùng, tăng khả năng liên kết kinh tế giữa TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Phối cảnh lối xuống trên tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ. Ảnh: Ban Giao thông TP. HCM

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài sẽ giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài xuống còn hơn 1 giờ đồng hồ, thay vì gần 3 giờ như hiện nay. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, logistics, xuất nhập khẩu và du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc cũng mở ra không gian phát triển đô thị và công nghiệp mới tại khu vực Củ Chi, Gò Dầu, Bến Cầu – những địa phương được định hướng trở thành vùng kinh tế động lực trong vành đai công nghiệp – dịch vụ phía Tây Bắc TP.HCM. Các chuyên gia kinh tế nhận định, đây là “trục phát triển chiến lược” có khả năng hình thành chuỗi đô thị – công nghiệp – logistics – du lịch liên hoàn giữa TP.HCM – Tây Ninh – Phnom Penh trong những năm tới.

Phối cảnh metro đi trên cao của tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ. Ảnh: Ban Giao thông TP. HCM

Trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập đơn vị hành chính với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng sản phẩm trên địa bàn hợp nhất (GRDP) của thành phố ước đạt 2.707.805 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 GDP cả nước. Với quy mô này, TP.HCM tiếp tục giữ vững vị trí “đầu tàu kinh tế” của Việt Nam, là cực tăng trưởng chủ lực trong tam giác phát triển phía Nam.

Việc triển khai tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài vì thế mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, không chỉ ở khía cạnh giao thông mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường hội nhập và tạo nền tảng cho một không gian phát triển xuyên biên giới năng động, bền vững.