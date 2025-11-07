Nhận diện những "nút thắt" tại Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận gặp khó vì thiếu cát và vướng GPMB

Tăng tốc thi công những điểm có mặt bằng

Báo cáo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Hồ Chí Minh cho biết, hiện các nhà thầu đang tăng tốc thi công nhiều hạng mục trên tuyến.

Cụ thể là kết cấu phần dưới của 21 cầu, triển khai tạo mặt bằng, tập kết thiết bị, vật tư và cầu tạm cho 3 cầu. Đối với các phạm vi đường được bàn giao mặt bằng và có thể tiếp cận thi công, hiện đang triển khai đắp cát nền đường và cắm bấc thấm, gia tải.

"Luỹ kế sản lượng đến nay đạt khoảng 1.456,6/2.800,59 tỷ đồng, đạt 52,01%, chậm 16,95% so với kế hoạch", Ban QLDA Hồ Chí Minh cho hay.

Nhiều cây cầu trên tuyến đã lên hình hài

Với quyết tâm cao, Ban QLDA Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu tổ chức tới 117 mũi thi công (gồm 41 mũi thi công cầu, 76 mũi thi công đường). Tổng số máy móc, thiết bị gồm 7 trạm bê tông, 9 dây chuyền khoan cọc nhồi và 20 xà lan, 6 dây chuyền máy đóng cọc D600, 68 máy xúc, 15 máy cắm bấc thấm, 4 máy thi công cọc CDM, 52 máy cẩu, 16 xe mix, 10 máy phát điện, 4 trạm điện 3 pha, 18 máy toàn đạc, thủy bình.



Hiện tổng số nhân sự trên công trường khoảng 383 nhân sự (gồm 48 kỹ sư; 335 công nhân, lái máy).



Đánh giá huy động (máy móc, thiết bị, nhân sự), là cơ bản phù hợp so với kế hoạch huy động được chấp thuận. Các nhà thầu đang nỗ lực tăng tốc thi công bù lại tiến độ đã chậm trước đó.



Ban QLDA Hồ Chí Minh cho biết thêm: Lý do dự án bị chậm vì thiếu nguồn vật liệu cát cung ứng. Ngoài ra, còn khoảng 2,11km và 1 cầu chưa được bàn giao mặt bằng.



Từ đầu năm 2025 đến nay, dự án đã giải ngân đạt 785,5 tỷ đồng Tính đến thời điểm này, vốn đã cấp cho dự án đạt 3.123,73 tỷ đồng. Trong đó, vốn cho GPMB là 677,291 tỷ đồng. Vốn giải ngân cho xây lắp là 2.324,640 tỷ đồng. Các chi phí khác là 121,799 tỷ đồng. Riêng vốn bố trí cho năm 2025 là 1.446,991 tỷ đồng (phần GPMB là 177,315 tỷ đồng; phần xây lắp là 1.245,946 tỷ đồng; các chi phí khác: 23,730 tỷ). Hiện tại, số vốn đã giải ngân từ đầu năm 2025 đến nay là 785,555 tỷ/1.446,991 tỷ đồng. Trong đó, phần GPMB là 136,3 tỷ/177,315 tỷ đồng; xây lắp và chi khác 649,255 tỷ/1.269,676 tỷ đồng.

Đẩy nhanh GPMB và gỡ vướng nguồn cát cho dự án

Nói về công tác GPMB, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang cho biết khu vực cầu Cạnh Đền thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận còn vướng 17 hộ dân chưa đồng ý mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng.

"Sau nhiều lần đối thoại, hiện còn 7 hộ dân. Số còn lại đã hứa nhận tiền bồi thường. Chủ yếu bà con không đồng ý mức giá bồi thường như hiện nay mà đòi tăng hơn trong khi mức giá bồi thường là áp theo quy định của dự án", ông Sỹ cho hay.

﻿Trước những khó khăn trong GPMB, phía Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc kéo dài thuộc trách nhiệm của địa phương để bàn giao dứt điểm phạm vi còn lại (1,69km và cầu Cạnh Đền) theo kế hoạch đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án. .

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã Gò Quao, xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Phong và các Ban, ngành liên quan đẩy nhanh công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai sớm các Khu tái định cư tại xã Vĩnh Tuy và xã Vĩnh Phong.

Liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, đề nghị ﻿tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ tạo điều kiện hoàn thiện thủ tục ban hành Bản xác nhận thực hiện mỏ cát đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 bổ sung các mỏ cát dôi dư từ dự án Cao tốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Mỏ cát lòng sông Tiền, xã Tân Phú và mỏ ST.13) để phục vụ Dự án.

Hiện tại, theo hồ sơ khảo sát mỏ vật liệu xây dựng, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận được cấp sử dụng 5 mỏ đá, 29 mỏ cát, 5 mỏ đất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 26/6/2024, số 50/TB-VPCP ngày 18/02/2025 và đề xuất của Bộ Xây dựng về hỗ trợ nguồn cát phục vụ Dự án; đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 10550/BXD-KTQLXD ngày 25/9/2025 về việc hỗ trợ, bổ sung nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận gửi UBND tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả thực hiện, đến nay đang nỗ lực tháo gỡ tại Mỏ Hòa Hưng 1 thuộc tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã được UBND tỉnh phê duyệt giấy phép khai thác ngày 9/3/2025 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông. Hiện các Nhà thầu đã hợp đồng cung cấp với chủ mỏ và đang khai thác cung cấp cát cho các Nhà thầu thuộc Dự án.

Về phương án khai thác, đã được UBND tỉnh thống nhất bổ sung phương án khai thác bằng tàu hút, hiện nay đơn vị khai thác đang huy động tàu hút để tăng cường công suất và chất lượng vật liệu khai thác.

Tăng tốc thi công các phần hạng mục chính trên cầu

Tại mỏ sông Tiền thuộc xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long và mỏ sông Tiền thuộc xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long đã được UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất điều chuyển 400.000m3 phục vụ Dự án, hiện nay chưa hoàn thành điều chỉnh Bảng xác nhận do trong tuần UBND tỉnh thống nhất lập, hoàn thiện Bảng xác nhận đồng thời cùng cho hai mỏ đối với Dự án đường Hồ Chí Minh và các dự án ở Cần Thơ, kế hoạch đầu tuần tới hoàn thiện thủ tục Bản xác nhận.

Ngoài ra, đề nghị cho phép khai thác mua cát tại các mỏ cát thương mại và các mỏ cát đã hợp đồng và cung cấp, ví dụ những mỏ cát nhập ngoại từ Campuchia, các mỏ cát thương mại trong nước không còn trữ lượng.

Trước những nỗ lực tháo gỡ khó khăn từ GPMB đến nguyên vật liệu, cùng sự nỗ lực tăng tốc thi công từ phía nhà thầu. Kỳ vọng, dự án sẽ có những tín hiệu tích cực trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành tiến độ được giao.﻿