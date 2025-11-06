Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng mở rộng gần 10 km Quốc lộ 1 nhằm xóa nút thắt giao thông cửa ngõ phía Tây thành phố.

UBND TP HCM vừa thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch triển khai dự án thành phần 3 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh. Công trình được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.285 tỉ đồng.

Gần 10 km cửa ngõ phía Tây TP HCM sắp khởi công mở rộng- Ảnh 1.

TP HCM thống nhất mở rộng Quốc lộ 1 lên đến 60 m, gấp ba lần hiện hữu

Theo kế hoạch, tuyến Quốc lộ 1 sẽ được mở rộng lên đến 60 m, gấp gần ba lần hiện hữu, đáp ứng từ 10-12 làn xe. 

Dự án có tổng chiều dài hơn 9,6 km, trong đó phần làn chính giữa (6-8 làn) cho xe ôtô lưu thông tốc độ cao 80 km/giờ và có thu phí; đường song hành hai bên phục vụ xe máy, xe hỗn hợp lưu thông 60 km/giờ, không thu phí.

Ngoài phần mở rộng mặt đường, TP HCM còn đầu tư xây dựng loạt cầu và hầm chui tại các nút giao trọng điểm. 

Tại giao lộ Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1 – Trần Đại Nghĩa, dự kiến xây cầu vượt 4 làn xe, chiếm hơn 6 ha đất. 

Ở khu vực cầu Bình Điền bắc qua sông Chợ Đệm, sẽ xây mới hai đơn nguyên cầu, diện tích sử dụng đất hơn 8 ha. 

Riêng nút giao Bình Thuận (giao Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 1), quy mô công trình gồm hai cầu vượt mở rộng, hai hầm chui 4 làn xe, cùng hai cầu vượt bộ hành, tổng diện tích hơn 13 ha.

Trước đó, UBND TP đã phê duyệt hai dự án thành phần về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư.

Dự án thành phần 1 triển khai tại phường Tân Tạo và An Lạc, vốn đầu tư gần 1.068 tỉ đồng, ảnh hưởng đến 101 hộ dân, trong đó 61 hộ phải di dời hoàn toàn.

Dự án thành phần 2 thực hiện tại xã Tân Nhựt và Bình Chánh, với tổng vốn gần 8.543 tỉ đồng, có khoảng 2.140 hộ bị thu hồi đất, trong đó 1.761 hộ giải tỏa trắng.

Tổng chi phí cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hai dự án thành phần là hơn 9.611 tỉ đồng – chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư toàn dự án.

Chính quyền các địa phương được yêu cầu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý II và III-2026. Dự kiến công trình khởi công vào quý IV cùng năm và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV-2028.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan, bảo đảm tiến độ từng giai đoạn. 

Trong tháng 10-2025, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho ba công trình trọng điểm gồm nút giao Bình Thuận, nút giao Kinh Dương Vương và cầu Bình Điền. Báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn tất trước ngày 15-12.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng giúp giải tỏa "nút thắt" giao thông cửa ngõ phía Tây TP HCM, kết nối thông suốt giữa trung tâm thành phố với các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ.

Khảo sát nhà đầu tư cho 4 dự án BOT cửa ngõ

UBND TP HCM vừa giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đăng tải thông báo mời khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với bốn dự án BOT lớn tại các cửa ngõ thành phố, triển khai theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.

Danh mục gồm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh); Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3); Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây) và tuyến đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành). Cả bốn dự án đều được đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

UBND TP HCM yêu cầu Ban Giao thông tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát gửi UBND TP HCM, Sở Tài chính và Sở Xây dựng sau khi hoàn tất. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở Xây dựng được giao phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ Ban Giao thông thực hiện việc đăng tải thông báo khảo sát, bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Động thái này được xem là bước chuẩn bị quan trọng để TP HCM thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ – nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc và quá tải lưu thông nhiều năm qua.

Bộ Xây dựng vừa thông tin với Hải Phòng về 'siêu dự án' đường sắt

Theo Ngọc Quý

Người lao động

