Sau khi ghi dấu với loạt dự án cao tốc nghìn tỷ, Tập đoàn Sơn Hải quay về quê Chủ tịch Nguyễn Viết Hải đề xuất làm khu đô thị hơn 2.400 tỷ đồng

Dự án Khu đô thị mới Bắc thành phố Quảng Trị được lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, theo quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật về đầu tư. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị đa chức năng, đồng bộ các hạng mục nhà ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, công viên, trường mầm non, nhà văn hóa và hệ thống cây xanh.

Theo quyết định, Khu đô thị mới Bắc thành phố có quy mô hơn 37 ha, được thực hiện tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Vị trí dự án được xác định: phía Bắc giáp dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường F325, phía Đông giáp đường Lý Thánh Tông, và phía Tây giáp tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội có tổng diện tích 22.880 m2, chiếm hơn 20% tổng diện tích đất dự án; khu nhà ở thương mại có 451 lô đất ở với tổng diện tích gần 90.000 m2. Nhà đầu tư sẽ xây dựng thô, hoàn thiện mặt ngoài toàn bộ 451 căn nhà, bao gồm 149 căn biệt thự và 302 căn liền kề.

Phần công trình thương mại dịch vụ sẽ bao gồm một trung tâm thương mại có diện tích đất hơn 3.700 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 33.000 m2, với chiều cao tối đa 15 tầng.

Về tiến độ triển khai, dự án được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026 – 2028 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Giai đoạn 2029 – 2030 tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, và từ 2030 – 2033 sẽ hoàn thiện đầu tư cơ bản, đưa dự án vào khai thác vận hành.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án; phối hợp với các sở, ngành và địa phương kiểm tra, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đất đai, môi trường, bồi thường và tái định cư, tham mưu UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê đất. Sở Xây dựng sẽ là bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giám sát hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản theo quy định.

Người đứng sau sự thành công của Tập đoàn Sơn Hải là Chủ tịch HĐTV Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1966), một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.

Ông sinh ra tại thôn Sen, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều năm qua, Tập đoàn Sơn Hải đã trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ hạ tầng giao thông Việt Nam với hàng loạt tuyến cao tốc được tập đoàn này thi công như Cam Lộ – Lao Bảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, am Lộ – Lao Bảo, Mai Sơn – Quốc lộ 45… Đặc biệt, Tập đoàn Sơn Hải là công ty duy nhất có cam kết bảo hành chất lượng đến 10 năm tại các công tuyến đường mà đại gia này thi công.