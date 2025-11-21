Tuyên Quang triển khai đợt kiểm kê tài sản công quy mô lớn nhất sau sáp nhập

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi toàn tỉnh, thời điểm kiểm kê được ấn định vào 0h00 ngày 1/1/2026. Đây được xem là đợt rà soát quy mô lớn đầu tiên sau khi tỉnh sắp xếp lại bộ máy hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc kiểm kê lần này nhằm chuẩn hóa dữ liệu, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực tài sản công trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm kê bao gồm toàn bộ trụ sở, đất đai, máy móc thiết bị, xe ô tô công, công trình thương mại, hạ tầng giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa – thể thao, chợ, khu công nghiệp, khu kinh tế và các tài sản hạ tầng được Nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp quản lý, khai thác. Tất cả tài sản đang sử dụng, dư thừa, xuống cấp hoặc chưa khai thác đúng công năng đều phải được đo đếm, định giá và ghi nhận theo biểu mẫu thống nhất.

Tuyên Quang tổng kiểm kê tài sản công sau sáp nhập.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về phân công trách nhiệm. Sở Tài chính là cơ quan chủ trì; tổ chức tập huấn cho các đơn vị, kiểm tra tiến độ, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Các sở ngành chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm kê nhóm tài sản thuộc lĩnh vực phụ trách: Sở Xây dựng đối với hạ tầng đô thị và nhà công sở; Sở Giao thông vận tải đối với đường giao thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình thủy lợi; Sở Công Thương đối với hạ tầng công nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với thiết chế văn hóa - thể thao; Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế đối với hệ thống hạ tầng đã và đang khai thác. Việc phân cấp này giúp quá trình kiểm kê bám sát thực tế, tránh chồng chéo và bảo đảm thống nhất phương pháp.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, thị trấn phải thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê trước ngày 30/11/2025. Công tác kiểm kê được thực hiện từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026. Sau khi hoàn thành, mỗi đơn vị phải gửi báo cáo tổng hợp về Sở Tài chính trước ngày 15/4/2026, để tỉnh tổng rà soát, hoàn thiện báo cáo toàn tỉnh trước ngày 31/5/2026.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, mục đích lớn nhất của đợt tổng kiểm kê không chỉ là thống kê cho “đủ số và đúng giá trị”, mà quan trọng hơn là tạo cơ sở dữ liệu toàn diện về tài sản công nhằm phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước, chống thất thoát, lãng phí và thúc đẩy việc sử dụng tài sản hiệu quả.

Khi hệ thống tài sản được số hóa và quản lý tập trung, tỉnh sẽ thuận lợi hơn trong việc tính toán quy hoạch sử dụng hạ tầng , trụ sở dôi dư, xây dựng chiến lược khai thác quỹ đất và chuyển đổi công năng các tài sản chưa được khai thác đúng mục đích.