Tuyên Quang: Trốn thuế 1,7 tỷ đồng, một hộ kinh doanh bị khởi tố

Bị can Trần Đình Tho. Ảnh: CAT Tuyên Quang.

Theo điều tra ban đầu, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2 , tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho. Ảnh: CAT Tuyên Quang.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.