Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyên Quang: Trốn thuế 1,7 tỷ đồng, một hộ kinh doanh bị khởi tố

26-10-2025 - 08:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 25/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Tho (SN 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.

Tuyên Quang: Trốn thuế 1,7 tỷ đồng, một hộ kinh doanh bị khởi tố- Ảnh 1.

Bị can Trần Đình Tho. Ảnh: CAT Tuyên Quang.

Theo điều tra ban đầu, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã kê khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế để trốn số tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.

Tuyên Quang: Trốn thuế 1,7 tỷ đồng, một hộ kinh doanh bị khởi tố- Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho. Ảnh: CAT Tuyên Quang.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Theo Đức Sơn

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng

Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này"

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này" Nổi bật

Người sống một mình cần gì để đảm bảo tương lai tài chính?

Người sống một mình cần gì để đảm bảo tương lai tài chính?

08:32 , 26/10/2025
Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?

Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?

07:29 , 26/10/2025
Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

06:42 , 26/10/2025
Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

05:25 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên