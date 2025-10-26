Tuyên Quang: Trốn thuế 1,7 tỷ đồng, một hộ kinh doanh bị khởi tố
Ngày 25/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Tho (SN 1986, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 - Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch Trần Đình Tho tại Tổ dân phố 22 Minh Khai,
Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Trần Đình Tho, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.
