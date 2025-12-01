Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH

01-12-2025 - 10:45 AM | Lifestyle

Bộ ảnh cực xịn xò, “tình bể bình” của tuyển thủ Việt Nam vừa cầu hôn MC Mù Tạt gây sốt.

Sau màn cầu hôn khiến cả cõi mạng xôn xao vì quá bất ngờ và ngọt ngào, tiền vệ ĐT Việt Nam Phạm Đức HuyMC Huyền Trang Mù Tạt tiếp tục chiếm spotlight với bộ ảnh du lịch Hàn Quốc đẹp đến mức dân tình phải thốt lên: "Đây là sổ tay ảnh cưới chứ còn gì nữa!".

Loạt ảnh của cặp đôi Đức Huy - Mù Tạt khiến ai nhìn cũng mê bởi sắc thu đỏ - vàng rực rỡ, đi đâu cũng đầy chất điện ảnh. Từ con đường lá đỏ rụng như thảm nhung, rừng thông thẳng tắp đến những góc phố hiện đại giữa trung tâm Seoul, mọi khung hình đều hiện lên như một cảnh phim lãng mạn.

Cả hai diện đồ ton-sur-ton: áo khoác dài, khăn len, mũ beanie… vừa sang, vừa hợp với thời tiết Hàn Quốc cuối thu. Vibe couple rõ rệt, nhìn cái biết ngay là "người thương".

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 1.

Visual "đỉnh chóp": Mù Tạt rạng rỡ, Đức Huy phong độ chuẩn bạn trai nhà người ta

Trong bộ ảnh, MC Mù Tạt vẫn giữ nụ cười tươi đặc trưng, mỗi bức ảnh đều toát lên năng lượng dễ thương, trẻ trung. Còn Đức Huy thì lịch lãm, điển trai, thần thái nhẹ nhàng mà ấm áp - kiểu vibe khiến dân tình bình luận: "Không cần làm gì nhiều, đứng cạnh nhau cũng toát lên vibe đẹp đôi lắm nhé".

Đặc biệt, những khoảnh khắc hai người sát bên nhau cực kỳ tự nhiên: cái khoác vai, cái nắm tay, ánh mắt trao nhau đầy thân mật… tất cả tạo nên cảm giác tình yêu đã chín muồi, trưởng thành nhưng vẫn ngọt chuẩn chuyện tình "chị em" đình đám làng bóng đá.

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 2.

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 3.

Một trong những ảnh gây sốt nhất là cảnh cả hai đứng dưới một chiếc ô lớn giữa rừng thông. Màu lá vàng, ánh sáng dịu, gió nhẹ và một chiếc ô đen đơn giản - vậy mà thành ra một khoảnh khắc "đắt giá", đẹp đến mức dân mạng nói vui: "Tuyệt đối điện ảnh".

Đặc biệt, ngay trong chuyến đi này, Đức Huy đã khiến cộng đồng mạng "đứng hình tập thể" khi quỳ gối cầu hôn Mù Tạt. Và loạt ảnh ở Hàn Quốc chính là cột mốc để cả hai lưu lại cảm xúc thăng hoa ấy. Bộ ảnh vì thế chạm đến người xem bởi nó ghi lại những khoảnh khắc chân thật của cặp đôi trai tài gái sắc đang thật sự hạnh phúc.

Đức Huy - Mù Tạt là couple đang hot nhất làng bóng đá hiện tại. Cõi mạng vẫn đang thả tim rần rần và ngóng chờ ngày tiền vệ sinh năm 1995 chính thức rước nàng về dinh.

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 4.

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 5.

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH- Ảnh 6.

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

