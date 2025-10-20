Tuyến xa lộ gần 5.000 tỷ kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn sắp mở rộng lên 16 làn xe

Ấn định thời gian hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội

Theo thông tin từ Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (QL.1A) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp này đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án, dự kiến tái khởi công và hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12-16 làn xe với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án nút giao Tân Vạn cũng được tập trung thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn bộ năm 2026. Đây là công trình phức tạp nhất tuyến Vành đai 3 TP.HCM, giúp khép kín kết nối vùng và kích hoạt chuỗi phát triển mới tại khu vực.

Theo đó, nút giao Tân Vạn và vùng phụ cận sẽ được tái cấu trúc theo hướng phát triển đô thị đa chức năng, tích hợp công viên, khu vui chơi công cộng, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng hiện đại. Đặc biệt, các khu kho bãi và trung chuyển hàng hóa hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng thành hành lang xanh và không gian cảnh quan.

Nút giao Tân Vạn tiếp giáp trục xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3 đang tăng tốc để thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, loạt hạ tầng trọng điểm tại cửa ngõ của thành phố như nút giao Bình Thái, Vành Đai 3, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành (đoạn An Phú - Vành đai 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Chuyên gia trong ngành nhận định, việc hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn cùng các hạ tầng trọng điểm trong giai đoạn 2025-2028 sẽ mang lại tác động sâu rộng đến toàn vùng kinh tế.

Thứ nhất, giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương cũ, Đồng Nai xuống còn khoảng 15-20 phút.

Thứ hai, đảm bảo an toàn lưu thông nhờ quy mô 12-16 làn xe, trong đó phân tách riêng làn ô tô và xe máy.

Thứ ba, thúc đẩy giao thương, logistics và dịch vụ, đặc biệt tại khu vực từ nút giao Trạm 2 đến khu vực Tân Vạn, tạo thành vùng kinh tế năng động thu hút doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Cuối cùng, sự thông thoáng giao thông từ trục xuyên tâm xa lộ Hà Nội và nút giao Tân Vạn, tuyến Vành Đai 3 không chỉ góp phần thay đổi diện mạo khu Đông mà còn kích thích sự phát triển của thị trường địa ốc dọc tuyến và lân cận.

Theo ghi nhận, một số dự án liền kề các trục hạ tầng trọng điểm này ghi nhận mức độ quan tâm tích cực. Đơn cử, nằm ngay tâm điểm kết nối trục xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside của An Gia hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển hạ tầng khu vực. Từ dự án này, cư dân chỉ cần 5 phút kết nối đến phường Trấn Biên (Đồng Nai), 10 phút để kết nối đến đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 20 phút kết nối sân bay quốc tế Long Thành, 70 phút đến phường Vũng Tàu (TP.HCM)…

Đáng nói, dự án này dự kiến bàn giao cuối năm 2027, thời điểm toàn bộ các hạ tầng giao thông này đã đi vào vận hành ổn định. Đây được xem là "điểm rơi" giúp dự án đón đầu nhu cầu ở thực và cho thuê từ chuyên gia, cán bộ làm việc tại sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm hành chính mới và các cụm công nghiệp vệ tinh, đồng thời, mở ra biên độ tăng giá rõ nét trong dài hạn.

Một dự án nằm gần nút giao Tân Vạn là Fresia Riverside của CTCP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) cũng đang thu hút sự quan tâm của người mua nhờ giá hợp lý và chính sách bán hàng nổi bật.

Một số dự án bất động sản khác quanh tuyến Vành đai 3 và các hạ tầng trọng điểm phía Đông như Vinhomes Grand Park, The Classia, MT Eastmark City, The 9 Stellars, Palm Marina… cũng hưởng lợi nhờ vị trí kết nối giao thông thuận lợi, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến nhiều khu vực trong và ngoài thành phố.

Theo chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái định hình, nhà đầu tư và người mua thường ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, gắn với hạ tầng thật, kết nối thật. Theo đó, tâm lý đón đầu hạ tầng với kỳ vọng tăng giá trong tương lai đang hiện diện rõ nét trên thị trường địa ốc.

Người mua đón đầu hạ tầng

Chia sẻ mới đây, đại diện DXS- FERI cho hay, năm 2025 là năm bản lề - giai đoạn thị trường bước qua quá trình tích lũy với những diễn biến khá tích cực. Trong đó, “sóng” hạ tầng tiếp tục là một trong những lực đẩy chính cho sự chuyển nhịp của thị trường bất động sản trước khi bước vào chu kỳ phục hồi chính thức vào năm 2026.

Cuối tháng 8/2025, TP.HCM thông qua nghị quyết quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xác lập ranh giới TOD bán kính 1.000m từ tâm ga/depot. Các thay đổi này dự kiến định hình lại dòng dịch chuyển nhân lực về các trung tâm hành chính mới, đồng thời tái cấu trúc trung tâm hành chính cũ thành không gian công cộng – tiện ích.

Hiện tại, TP.HCM đang rà soát quy hoạch TOD để mời gọi đầu tư khi metro số 2 chính thức khởi công, bên cạnh đó TP.HCM cũng tăng tốc đầu tư hai tuyến metro mới gồm Metro số 2 Bình Dương đi từ Ga Hiệp Bình Phước đến Thủ Dầu Một (cũ) và tuyến metro số 1 nối dài đến TP mới Bình Dương (cũ), khả năng hình thành thêm các điểm TOD mới quanh các dự án này hoàn toàn xảy ra.

Theo đó, tâm lý đón đầu hạ tầng từ phía người mua ngày càng rõ nét. Các dự án bất động sản quanh các tuyến hạ tầng trọng điểm ghi nhận giao dịch khả quan. Với khung thể chế mới và các trục hạ tầng đang tăng tốc, TP.HCM được kỳ vọng trở lại vai trò lực đẩy chính của kinh tế Việt Nam trong chu kỳ 2025–2030.

Tâm lý đón đầu hạ tầng từ phía người mua hiện diện rõ trên thị trường bất động sản. Ảnh minh hoạ

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Nhà ở CBRE Việt Nam, nguồn cung nhà ở sắp tới chủ yếu đến từ các khu vệ tinh TP.HCM. Giá trị bất động sản sẽ bền vững khi hội đủ “kỳ vọng tương lai”: vị trí đắc địa, kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng kỹ thuật bài bản, pháp lý minh bạch và tiềm năng kinh tế khu vực.

Vị này cho rằng, thời gian qua, giá căn hộ sơ cấp TP.HCM (cũ và mới) tăng trung bình từ 15-30%/năm, giá này dự báo còn tiếp tục tăng nhờ cơ sở từ hạ tầng đầu tư và xu hướng giãn dân từ trung tâm ra vùng ven ngày càng rõ. “Khi loạt hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn thiện, khu Đông TP.HCM và các cửa ngõ liên vùng sẽ trở thành điểm nóng mới của thị trường bất động sản”, chuyên gia CBRE nhấn mạnh.

Thực tế đã từng chứng minh, khi bước vào giai đoạn vận hành, hạ tầng giao thông kết nối không chỉ tăng cường năng lực lưu thông mà còn góp phần chỉnh trang đô thị với hành lang cảnh quan xanh dọc tuyến, rút ngắn thời gian di chuyển đến các khu vực. Điều này chính là đòn bẩy tích cực cho tiềm năng của thị trường bất động sản.