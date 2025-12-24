Tuyệt đối không làm hành vi này để đối phó với camera AI, rất nhiều người đã bị phạt nặng

Sáng 23/12/2025, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội triển khai kiểm tra, xử lý các trường hợp shipper vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống camera AI.

Hình ảnh vi phạm được phát hiện qua camera AI.

Tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, cán bộ CSGT theo dõi, giám sát trực tiếp các tuyến đường qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện các phương tiện chở hàng hóa làm che khuất biển kiểm soát. Ngay sau đó, thông tin vi phạm được truyền đến các tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên đường để dừng phương tiện, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Hình ảnh ghi nhận từ hệ thống camera AI cho thấy nhiều trường hợp shipper chở hàng hóa cồng kềnh, buộc phía sau xe máy, che lấp hoàn toàn biển kiểm soát. Các hình ảnh đều được ghi nhận rõ nét, làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm.

Tổ TTKS trên tuyến dừng phương tiện vi phạm để xử lý.

Ghi nhận tại nút giao Kim Ngưu – cầu Lạc Trung, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã tiến hành dừng xe, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhiều shipper bị phát hiện chở hàng hóa cồng kềnh, che khuất biển kiểm soát, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

Là một trong những trường hợp vi phạm, anh T.V.Q. (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) thừa nhận hành vi chở hàng làm che khuất biển số xe máy. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt, đồng thời yêu cầu anh tháo dỡ hàng hóa, khôi phục nguyên trạng biển kiểm soát phương tiện.

Tương tự, anh T.Y.T. (sinh năm 1995), làm nghề giao hàng khoảng một năm nay, cho biết đây là lần đầu bị CSGT xử phạt với lỗi chở hàng che khuất biển số. Anh T. thừa nhận vi phạm và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Các tài xế đều có chung vi phạm là chở hàng hàng hoá che hết biển số xe.

Theo ghi nhận, trong khoảng một giờ làm việc, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã xử lý 5 trường hợp shipper vi phạm, với các lỗi phổ biến như chở hàng hóa làm che khuất biển kiểm soát, chở hàng cồng kềnh, che hoặc dán biển số phương tiện.

Từ khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình hoặc vô ý che lấp biển kiểm soát để né tránh việc bị phát hiện, xử lý, chủ yếu là lái xe ôm công nghệ và người giao hàng.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội và các tổ công tác ngoài thực địa đã góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.



