Tuyết rơi dày và rét đậm bao trùm Hàn Quốc

11-01-2026 - 09:10 AM | Sống

Hàn Quốc đang bước vào đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt mới khi tuyết rơi diện rộng bao phủ phần lớn lãnh thổ trong cuối tuần.

Tuyết rơi dày và rét đậm bao trùm Hàn Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap)

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), từ ngày 10/1, không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống sẽ gây mưa và tuyết ở hầu hết các khu vực của Hàn Quốc, ngoại trừ một số vùng ven biển phía Đông. Lượng tuyết được dự báo tăng nhanh trong ngày, bắt đầu từ các khu vực miền Trung rồi lan rộng xuống phía Nam.

Tỉnh Gangwon, đặc biệt là khu vực nội địa phía Bắc và vùng núi, có thể ghi nhận lượng tuyết dày tới 15 cm. Khu vực phía Đông tỉnh Gyeonggi dự kiến có tuyết từ 3 - 8 cm, trong khi Seoul và Incheon có thể tích tụ khoảng 1 - 3 cm. Tại khu vực thủ đô, mưa có thể xuất hiện trước khi chuyển thành tuyết khi nhiệt độ giảm mạnh vào cuối ngày.

Tuyết rơi dày và rét đậm bao trùm Hàn Quốc- Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap)

Tuyết rơi được dự báo kéo dài từ sáng đến chiều tại phía Đông Gyeonggi và Gangwon, trong khi các tỉnh Jeolla, đặc biệt là khu vực Honam, có thể đối mặt với tuyết rất dày từ chiều tối đến đêm, với cường độ lên tới 5 cm mỗi giờ. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo tuyết lớn tại nhiều địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân đề phòng tai nạn giao thông, sập mái che và trơn trượt do băng giá.

Sau đợt tuyết, một đợt rét đậm, rét hại được dự báo sẽ bao trùm cả nước từ ngày 11/1. Nhiệt độ buổi sáng ở nhiều nơi sẽ xuống dưới -5 độ C, vùng nội địa giảm còn khoảng -10 độ C, thậm chí có nơi chạm ngưỡng -14 độ C. Gió mạnh khiến cảm giác lạnh tăng cao, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Tuyết rơi dày và rét đậm bao trùm Hàn Quốc- Ảnh 2.

(Ảnh: News1)

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Kim Min-seok đã chỉ thị các cơ quan trung ương và địa phương triển khai đầy đủ các biện pháp ứng phó khẩn cấp, nhấn mạnh nguy cơ vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi tuyết ngừng rơi. Chính phủ yêu cầu ưu tiên bảo đảm an toàn giao thông, duy trì nguồn điện, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người vô gia cư, đồng thời tăng cường cung cấp thông tin kịp thời cho người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh có khả năng kéo dài sang tuần tới, với khả năng xuất hiện thêm mưa hoặc tuyết ở các khu vực miền Trung, đòi hỏi người dân tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo và khuyến cáo an toàn.

Dự báo thời tiết 10/1: Hà Nội kết thúc rét đậm diện rộng, TP.HCM rét hiếm gặp

Theo An Khê

VTV.VN

