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TVC không hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu TVB

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TVC chỉ mua 69.500 cổ phiếu trong tổng số 1,87 triệu cổ phiếu TVB đã đăng ký trong thời gian từ 6/8 đến 4/9/2026.

CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp (mã: TVC, sàn HNX) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán T-Cap (mã: TVB, sàn HoSE).

Ban đầu, TVC đăng ký mua 1,87 triệu cổ phiếu TVB trong thời gian từ 6/8 đến 4/9/2026 nhằm mục đích đầu tư. Tuy nhiên, kết thúc thời gian trên, TVC chỉ mua được 69.500 đơn vị trong tổng lượng đăng ký nói trên bằng phương thức khớp lệnh. Lý do không hoàn tất giao dịch là thị trường không thuận lợi.

Qua đó, TVC nâng sở hữu từ 79,91 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 73,23% vốn lên 79,98 triệu cổ phiếu, tương đương 73,29% vốn TVB.

Được biết, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT TVC đồng thời là Tổng Giám đốc TVB. Cá nhân bà Hằng cũng đang nắm 50.000 cổ phiếu TVB (tỷ lệ 0,04%).

TVC không hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu TVB- Ảnh 1.

TVB thông báo thay đổi logo thương hiệu từ ngày 28/5/2026.

Gần nhất, TVC đã không bán ra cổ phiếu TVB nào trong tổng số 24,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký trong thời gian từ 29/06 - 28/07/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch là bởi thị trường không thuận lợi. Qua đó, TVC giữ nguyên sở hữu hơn 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 73,23% vốn TVB.

Trước đó, TVC miệt mài mua vào để tăng sở hữu tại TVB. Cụ thể, từ ngày 5/5/2026 đến ngày 3/6/2026, TVC đã mua vào thành công 497.500 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu TVB đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, TVC đã tăng sở hữu cổ phiếu TVB từ hơn 79,4 triệu cổ phiếu lên hơn 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 72,78% lên 73,23% vốn.

Về hoạt động kinh doanh của TVB, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động 29 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ bằng một nửa cùng kỳ, ở mức 22 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này ở mức gần 13 tỷ đồng, cũng giảm hơn 50%. Nhờ không phát sinh chi phí thuế nên lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 6,7 tỷ đồng, cao hơn mức 6,1 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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