Tỷ phú Bill Gates dự đoán sốc: 10 năm nữa, con người có thể chỉ cần làm việc 2 ngày mỗi tuần

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người làm việc. Trong khi nhiều người lo AI có thể lấy đi hàng triệu việc làm, Bill Gates lại cho rằng công nghệ này có thể mở ra một tương lai khác, nơi con người không còn phải làm việc 5 ngày mỗi tuần.

AI có thể khiến con người chỉ cần làm việc 2-3 ngày mỗi tuần

Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, khiến thị trường lao động đứng trước một sự thay đổi lớn. Những công việc lặp đi lặp lại, mang tính thủ công hoặc có thể được xử lý theo quy trình đang ngày càng được tự động hóa.

Điều này khiến nhiều người lo ngại AI sẽ thay thế con người, đặc biệt ở những công việc vốn là nguồn thu nhập chính của hàng triệu gia đình.

Bill Gates cho rằng AI có thể thay đổi mạnh mẽ cách con người làm việc, thậm chí rút ngắn tuần làm việc xuống còn 2-3 ngày trong tương lai (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, Bill Gates lại đưa ra một góc nhìn lạc quan hơn. Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, trong khoảng 10 năm tới, AI có thể đủ khả năng đảm nhận phần lớn những công việc mà con người đang thực hiện. Khi đó, thay vì làm việc 5 ngày mỗi tuần như hiện nay, con người có thể chỉ cần làm việc 2-3 ngày.

Tỷ phú Bill Gates từng chia sẻ quan điểm này trong chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon. Ông cho rằng AI sẽ tạo ra một sự thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động, bởi công nghệ có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong một số lĩnh vực quan trọng.

Chẳng hạn, AI có thể hỗ trợ cung cấp kiến thức và dịch vụ chuyên môn trong các lĩnh vực như y tế, chăm sóc sức khỏe tâm thần hay giáo dục.

Những công việc trước đây đòi hỏi con người phải trực tiếp thực hiện có thể được máy móc hỗ trợ hoặc đảm nhận một phần đáng kể.

Theo vị tỷ phú này, câu hỏi trong tương lai có thể sẽ không còn là “AI sẽ lấy đi bao nhiêu việc làm?”, mà là “con người sẽ làm gì khi không còn phải dành phần lớn thời gian để làm việc?”

Ông cho rằng xã hội sẽ phải xác định những công việc nào vẫn cần con người trực tiếp đảm nhiệm, trong khi những lĩnh vực như: sản xuất, vận chuyển hay nông nghiệp,... có thể ngày càng được tự động hóa.

Thực tế, ý tưởng rút ngắn thời gian làm việc không hoàn toàn mới. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày thay vì 5 ngày.

Một số kết quả cho thấy người lao động có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, đồng thời giảm cảm giác kiệt sức.

Điều đó cho thấy viễn cảnh tuần làm việc ngắn hơn không còn hoàn toàn xa vời. Tuy nhiên, AI có thể đưa sự thay đổi này đi xa hơn nhiều nếu công nghệ thực sự có khả năng đảm nhận phần lớn công việc hiện nay.

Nếu AI làm được mọi thứ, con người sẽ làm gì?

Dù viễn cảnh AI giúp con người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nghe có vẻ hấp dẫn, dự đoán của Bill Gates cũng đặt ra không ít câu hỏi.

Nếu máy móc có thể đảm nhận phần lớn công việc trong sản xuất, vận chuyển, nông nghiệp và nhiều ngành nghề khác, hàng triệu người đang làm những công việc đó sẽ phải làm gì?

Đây chính là một trong những vấn đề lớn nhất của cuộc cách mạng AI. Geoffrey Hinton, một trong những nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, từng cảnh báo rằng sự phát triển của AI có thể khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Khi doanh nghiệp có thể sử dụng máy móc thay thế một lượng lớn lao động, phần lợi ích kinh tế tạo ra từ công nghệ có nguy cơ tập trung vào những người sở hữu hoặc kiểm soát AI.

Nói cách khác, một tương lai mà con người chỉ cần làm việc 2-3 ngày mỗi tuần chỉ thực sự trở thành điều tích cực nếu lợi ích từ AI được phân bổ một cách hợp lý.

Nếu không, AI có thể tạo ra một nghịch lý là máy móc làm việc nhiều hơn, nhưng một bộ phận người lao động lại mất việc và không được hưởng lợi từ năng suất mà công nghệ tạo ra.

Bên cạnh vấn đề việc làm và thu nhập, AI cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của con người.

Bill Gates cho rằng trong tương lai, con người có thể chủ động lựa chọn những công việc mà họ thực sự muốn làm, đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, cảm xúc và khả năng tương tác. Trong khi đó, các công việc mang tính lặp lại và có thể tự động hóa sẽ ngày càng được giao cho máy móc.

Vì thế, dự đoán về tuần làm việc 2 ngày không chỉ đơn thuần là chuyện con người được làm việc ít hơn. Sự phát triển của AI có thể khiến xã hội phải nhìn nhận lại công việc, thu nhập và vai trò của con người.

Tuần làm việc ngắn hơn có thể giúp con người có thêm thời gian cho cuộc sống, nhưng để viễn cảnh này thực sự trở thành điều tốt đẹp, AI cần tạo ra lợi ích cho số đông thay vì khiến nhiều người mất việc và bị bỏ lại phía sau.

Nguồn: uniladtech