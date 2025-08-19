Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT HDBank

Sáng ngày 19/8/2025, tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).

Đây là một trong 80 công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m², trong đó 87.000 m² là văn phòng hạng A, phần còn lại cho trung tâm thương mại, nhà hàng và tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED Gold với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh.

Điểm nhấn của công trình là hệ thống LED toàn mặt dựng kết hợp quảng trường nhạc nước, tạo nên biểu tượng đô thị hiện đại. Với vị trí đắc địa, Saigon Marina IFC trở thành điểm đến của các tập đoàn quốc tế, định chế tài chính, trung tâm hội nghị và lãnh sự quán. Công trình do Keppel (Singapore) phát triển và vận hành, hướng tới hệ sinh thái Tài chính – Thương mại sôi động tại trung tâm thành phố.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Saigon Marina IFC đánh dấu bước tiến quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế, một động lực then chốt của kinh tế Việt Nam giai đoạn mới

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, Saigon Marina IFC mang sứ mệnh trở thành điểm hội tụ của trí tuệ, nguồn lực tài chính và công nghệ. Đây sẽ là trụ sở của các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là điểm khởi nguồn cho sáng kiến, khát vọng khởi nghiệp và những ý tưởng gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với dòng chảy kinh tế toàn cầu.

Saigon Marina IFC không chỉ là một công trình tầm vóc cho Thành phố, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế - một động lực then chốt của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. "Đây là minh chứng sinh động cho quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng tinh thần đồng hành, sáng tạo và cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nói. Đồng thời, ông cũng tin tưởng rằng Saigon Marina IFC sẽ trở thành một biểu tượng hội nhập, nhịp đập mới của Sài Gòn, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: HDBank đã đăng ký với NHNN bộ 3 số hóa chiến lược, mang tính đột phá

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá, nhiều năm qua, HDBank ghi dấu ấn là ngân hàng tiên phong về phát triển xanh, thúc đẩy các dự án tài chính bền vững, và là ngân hàng số hiện đại, với định hướng lấy công nghệ và con người làm trung tâm. Với sự hiện diện của Saigon Marina IFC, HDBank tiếp tục ghi dấu ấn mới.

Lãnh đạo NHNN cũng cho biết, HDBank đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bộ 3 số hoá chiến lược gồm: Siêu ứng dụng Di HDBank, nền tảng Di HDBiz và hệ thống Core Banking thế hệ mới hiện đại nhất. Đây là ba dự án mang tính đột phá, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, và cũng là công trình – dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sự kiện hôm nay khẳng định rằng: tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng hội nhập và tinh thần tiên phong của các tổ chức tín dụng Việt Nam đã và đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam. Saigon Marina IFC không chỉ mở ra một không gian làm việc cho hàng chục nghìn chuyên gia tài chính, mà còn là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại, phát triển kinh tế số, tài chính xanh, gắn kết dòng vốn trong nước với thị trường quốc tế.

Cũng tại sự kiện, Phó Thống đốc khẳng định Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ ổn định, củng cố nền tảng vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời định hướng hệ thống ngân hàng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập.

Phó Thống đốc NHNN - Phạm Tiến Dũng

Lãnh đạo HDBank: Từ Saigon Marina IFC, HDBank khẳng định vị thế ngân hàng đa năng hàng đầu

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Bà Thảo cũng kỳ vọng tòa tháp Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

"Ngày hôm nay HDBank cùng Vikki Bank đang khởi động ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ tiên tiến, an toàn, thông minh, giàu tiện ích cho hàng triệu khách hàng. Là người sáng lập hãng hàng không Vietjet, tôi xin gửi lời chúc mừng tới lễ khởi công Hangar Long Thành và Sân bay Gia Bình, những dự án hàng không mở rộng bầu trời Việt Nam", vị nữ tỷ phú cho biết tại sự kiện.

Nói thêm về ý nghĩa của công trình mới, ông Kim Byoungho – Chủ tịch HDBank cho biết, đây là hành động của ngân hàng trong việc thực thiện sứ mệnh thúc đẩy ngành tài chính Việt Nam bằng sự sáng tạo, năng động và tinh thần tiên phong

Chủ tịch HDBank cũng cho hay, hiện HDBank là một trong những ngân hàng đa năng thành công nhất Việt Nam, với tổng tài sản gần 800 ngàn tỷ đồng, phục vụ hơn 23 triệu khách hàng. "Khát vọng của chúng tôi rất rõ ràng: trở thành một tập đoàn tài chính không chỉ dẫn đầu tại Việt Nam mà còn mang cốt cách, bản lĩnh và sự nồng ấm của con người Việt Nam vươn ra thế giới", ông nói.

Công trình mới sẽ góp phần khơi thông dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mở ra những cánh cửa mới cho các nhà đầu tư toàn cầu và giúp biến IFC thành cầu nối liên kết nền kinh tế của chúng ta với thế giới. "Với tinh thần liên tục đổi mới, từ các nền tảng kinh doanh số và dịch vụ ứng dụng AI đến các giải pháp thanh toán dựa trên blockchain, chúng tôi tin rằng Trung tâm này tỏa sáng như một ngọn hải đăng của sự tiến bộ và cơ hội trong khu vực", Chủ tịch HDBank nói.





