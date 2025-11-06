Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức "lấn sân" sang mảng sản xuất sắt, thép

Theo tờ trình của HĐQT Vingroup (mã VIC) vừa công bố, doanh nghiệp xin cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.

Cụ thể, Vingroup muốn bổ sung ngành, nghề kinh doanh gồm (1) Sản xuất sắt, thép, gang - chi tiết: Sản xuất sắt, thép; (2) Đúc sắt, thép: (3) Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; (4) Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; (5) Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ sắt thép.

Tập đoàn cũng muốn bổ sung thêm ngành nghề là (6) Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc - Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già, người không có khả năng tự chăn sóc; (7) Hoạt động chăm sóc tập trung khác; (8) Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Vingroup sẽ giao Chủ tịch HĐQT quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết các mã ngành nghề theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có phát sinh) trên cơ sở các mã ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; đồng thời Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai các thủ tục liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Hồi đầu tháng 10/2025, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Ngay sau đó, Vingroup tiếp tục ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, dành cho người cao tuổi.

Vingroup cho biết, Vin New Horizon có 6 trụ cột là Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ - An nhiên. Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư – nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Trở lại với lần lấy ý kiến cổ đông sắp tới, một trong những nội dung quan trọng khác là việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn với khối lượng 3,85 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1). Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên trên mức 77.000 tỷ đồng, vượt qua Hòa Phát trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán.



