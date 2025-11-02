Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ: Áp dụng một công nghệ hàng đầu thế giới, đắt gấp 10 lần thông thường

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa ký hợp đồng với liên danh nhà thầu, đại diện là CTCP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam (MCIC Vietnam), để ứng dụng công nghệ gia cố bùn san lấp tiên tiến K-DPM của Nhật Bản cho dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).

Công nghệ hòa trộn khí nén K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing) do Tập đoàn AOMI Construction Co., Ltd. (doanh nghiệp kỹ thuật hàng đầu Nhật Bản) chuyển giao độc quyền cho MCIC Vietnam. K-DPM đã được ứng dụng tại nhiều dự án quy mô lớn trên thế giới như Cảng sân bay Chubu, Cảng Nanao, Sân bay quốc tế Tokyo Haneda (Nhật Bản), Sân bay Pudong (Trung Quốc), Vịnh Marina, Sân bay Đông Changi (Singapore), Cảng New York (Mỹ).

Theo công nghệ này, lớp bùn được tận dụng ngay tại chỗ để gia cố nền đất thông qua dòng khí áp lực cao, trộn đều bùn nạo vét với xi măng và phụ gia đặc biệt. Quá trình xử lý diễn ra khép kín, nhanh và chính xác, có thể thực hiện trực tiếp trên sà lan giữa biển hoặc trên bờ.

Chỉ sau khoảng 5 giờ, lớp bùn mềm có thể cứng hóa đủ để đi lại trên bề mặt, và sau 28 ngày sẽ đạt độ cứng 100%, đáp ứng tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp và nền móng công trình. So với phương pháp bơm hút cát truyền thống, chi phí ổn định bề mặt bằng công nghệ K-DPM cao gấp 5–10 lần.

Việc tận dụng bùn tại chỗ giúp giảm thiểu phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, hạn chế ô nhiễm mùi, nước rò rỉ ra môi trường và đặc biệt không phụ thuộc vào nguồn cát tự nhiên. Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Cùng với công nghệ cải tạo bùn, dự án Vinhomes Green Paradise còn áp dụng công nghệ phun cát hiện đại kết hợp nguyên tắc cân bằng đào – đắp, nghĩa là phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp cho phần đất liền.

Dự án được tư vấn bởi các chuyên gia Hà Lan – quốc gia nổi tiếng về các công trình lấn biển và trị thủy trong việc thiết kế hệ thống kiểm soát mực nước tiên tiến, đảm bảo an toàn và độ bền vững cho công trình.

Sở hữu vị trí độc bản 3 mặt giáp biển, Vinhomes Green Paradise được định hướng trở thành "thành phố trên biển" đầu tiên của Việt Nam.

Vinhomes Green Paradise được xem là siêu dự án bất động sản lớn nhất TP.HCM năm 2025, có quy mô 2.870 ha, tương đương gấp 3 lần diện tích quận 1 cũ, tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, dân số quy hoạch khoảng 230.000 người – gấp 3 lần dân số huyện Cần Giờ trước đây.

Hạng mục nổi bật nhất là tòa tháp 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.

Dự án được UBND TP.HCM duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 3/2025, gồm 5 phân khu A, B, C, D và E, với diện tích mỗi khu dao động từ 318 ha đến gần 960 ha. Dự án chính thức khởi công ngày 19/4/2025, do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư.



