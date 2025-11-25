Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh

25-11-2025 - 13:51 PM | Bất động sản

Với việc cổ phiếu VIC tăng liên tục thời gian gần đây, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 22,5 tỷ USD, xếp thứ 100 trong danh sách người giàu nhất hành tinh.

Trong phiên giao dịch sáng nay 25/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng 2,88% lên mức 246.400 đồng mỗi đơn vị. Mức tăng này giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tăng lên 22,5 tỷ USD, xếp thứ 100 trong danh sách người giàu thế giới, theo Forbes .

Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện gấp hơn 3 lần so với đầu năm 2025. Ông cũng đang là người giàu thứ ba khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau hai người đến từ Indonesia là tỷ phú Prajogo Pangestu (39,6 tỷ USD) xếp thứ 45 thế giới và tỷ phú Low Tuck Kwong (24,4 tỷ USD) xếp thứ 92 thế giới.

Ngoài ra, hai tỷ phú xếp trước ông Vượng có tài sản không quá vượt trội. Ông Steve Cohen - tỷ phú người Mỹ hiện có 23 tỷ USD, xếp thứ 99 thế giới. Tỷ phú Nga Gennady Timchenko sở hữu 23,2 tỷ USD, xếp thứ 98.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh- Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt Top 100 người giàu nhất hành tinh. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, hồi đầu năm 2025, theo danh sách tỷ phú thường niên của Forbes công bố ngày 4/1, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 6,5 tỷ USD, tăng 2,1 tỷ USD so với năm 2024.

Giữa tháng 4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng lên khoảng 8 tỷ USD, theo cập nhật của Forbes , nhờ đà phục hồi ấn tượng của cổ phiếu VIC và VFS hai mã chứng khoán gắn liền với hệ sinh thái Vingroup và VinFast.

Đầu tháng 11, tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup tiếp tục tăng 2,34%, đạt 19,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 125 thế giới, vượt qua nhiều doanh nhân tên tuổi tại khu vực châu Á.

Đưa thông tin về ông Vượng, Forbes cho biết ông du học tại Nga và khởi nghiệp kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine vào những năm 1990. Hiện tại, ông là Chủ tịch HĐQT Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

Còn theo thống kê của Bloomberg , tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt 21 tỷ USD, tăng gần gấp 4 lần so với đầu năm, xếp vị trí thứ 116 trong top người giàu nhất thế giới.

Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có những ngày tháng thăng hoa hơn bao giờ hết. Vingroup vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam có vốn hóa vượt mức 900.000 tỷ đồng.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD

Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD Nổi bật

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu?

Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ: Vingroup dự định xây trong 2 năm, còn Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc làm bao lâu? Nổi bật

Bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu/m2

Bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội giá từ hơn 13 triệu/m2

13:38 , 25/11/2025
Tin vui cho người dân tỉnh Tây Ninh mới

Tin vui cho người dân tỉnh Tây Ninh mới

13:36 , 25/11/2025
Biết lỗ hàng chục tỷ USD nhưng VinSpeed vẫn quyết làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Bất ngờ với kế hoạch tài chính của ông Phạm Nhật Vượng

Biết lỗ hàng chục tỷ USD nhưng VinSpeed vẫn quyết làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Bất ngờ với kế hoạch tài chính của ông Phạm Nhật Vượng

11:30 , 25/11/2025
Nhà mái dốc 160m2 giữa cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ

Nhà mái dốc 160m2 giữa cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ

11:10 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên