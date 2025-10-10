Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm điều chưa từng có trong lịch sử chứng khoán Việt Nam

Không khí hân hoan sau quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vẫn đang lan tỏa. VN-Index ghi nhận phiên thứ 3 liên tiếp tăng mạnh với biên độ ngày càng nới rộng. Đóng cửa phiên ngày 10/10, chỉ số chính của TTCK Việt Nam tiếp đà tăng hơn 31 điểm để thiết lập kỷ lục mới tại mức 1.747,55 điểm. Thanh khoản duy trì tốt hơn hơn 1,05 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên HOSE, giá trị tương ứng hơn 33.500 tỷ đồng.

Nổi bật trong phiên phải kể tới nhóm cổ phiếu Vingroup. Hai mã VIC và VHM đồng loạt tăng kịch trần 7%, lần lượt đóng cửa tại mức 192.000 đồng/cp và 123.000 đồng/cp – đều là đỉnh giá mới. Đáng chú ý đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của Vinhomes.

Tính đến cuối phiên 10/10, vốn hóa thị trường của Vingroup lập kỷ lục gần 740.000 tỷ đồng (~28,5 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán và bỏ xa top phía sau. Vinhomes xếp vị trí thứ 3 trong danh sách vốn hóa với hơn 505.000 tỷ đồng.

Cùng “họ” Vingroup, các mã VPL – Vinpearl và VRE – Vincom Retail đều đóng cửa tại sắc xanh. Trong đó, VPL tăng 2,1% lên 89.000 đồng/cp, VRE thì tăng vọt trên 6% lên 40/350 đồng/cp.

Đà tăng của các cổ phiếu giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt. Ước tính khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp) hiện vượt mức 330.000 tỷ đồng. Ông là nhà đầu tư cá nhân sở hữu khối tài sản lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, bỏ xa mọi kỷ lục trước đó.

Còn theo cập nhật mới nhất từ Forbes tại ngày 10/10, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 18,1 tỷ USD, xếp thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, hay huyền thoại đầu tư Ray Dalio.





Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng rục rịch nhận khoản cổ tức "khổng lồ" từ công ty con là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. Tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý 3/2025. Hoàn tất, số cổ tức nhận về có thể giúp kết quả kinh doanh của Vincom Retail khởi sắc trong quý 3 vừa qua.

Mặt khác, Tập đoàn Vingroup vừa có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Theo Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, và đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng TP HCM trong việc hiện thực hóa các quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển của thành phố.