Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới chưa từng có ở Việt Nam trong "ngày đỏ lửa"

Khép lại phiên giao dịch thị trường chứng khoán đỏ lửa trong ngày 25/11 , VN-Index giảm 7,62 điểm, tương đương với 0,46%, lùi về 1.660,36 điểm. HNX-Index giảm 3,92 điểm (1,5%) xuống 257,3 điểm. UPCoM cũng giảm nhẹ 0,01 điểm xuống 118,92 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, và giá trị giao dịch HoSE hơn 25.475 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với ngày hôm qua. Khối ngoại bán ròng hơn 400 tỷ đồng.

Hơn nữa, áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành khiến chỉ số suy yếu ngay từ đầu phiên và không thể phục hồi trong suốt thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, top cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất đều thuộc ngành tài chính như VPB, VCB, BID, TCB, CTG, SSI… Ngoài ra, đồng loạt cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh. Mặc dù mức giảm chủ yếu quanh mức 1%, không quá lớn, nhưng áp lực "cộng dồn" cùng hiệu ứng lan toả từ nhóm vốn hoá lớn nhất sàn khiến thị trường gặp khó.

Trong nhóm VN30, chỉ số giảm 6,76 điểm về mức 1.909,6 điểm. Điều này cho thấy nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản cũng đồng loạt giảm. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh.

Ở chiều ngược lại với bối cảnh ảm đạm của thị trường, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục duy trì sắc xanh, khi tăng 3.500 đồng (+1,46%), và đóng cửa ở mức 243.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự như VIC, cổ phiếu VJC cũng bùng nổ, tăng trần cuối phiên. Cụ thể, riêng trong phiên chiều nay, VJC đã tăng thêm 3,2%, lên mức giá trần 219.100 đồng/ cổ phiếu. Đây tiếp tục là đỉnh mới của cổ phiếu VJC, đưa vốn hóa thị trường của Vietjet Air lên mức hơn 591.000 tỷ đồng.

Với diễn biến tích cực của VJC, HDB, tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air cũng tăng vọt lên 4,9 tỷ USD (tăng 412 triệu USD). Theo Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện xếp thứ 818 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đồng thời là người giàu thứ hai ở Việt Nam (chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng).

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục gia tăng trong phiên giao dịch ngày 25/11. Ảnh: VIC

Với mức giá 243.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa Vingroup xấp xỉ 950.000 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, thậm chí gần gấp 2 lần doanh nghiệp xếp sau là Vietcombank.

Với đà tăng của cổ phiếu VIC, theo Forbes định giá, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, hiện lên tới 22,2 tỷ USD, tăng thêm hơn 1 tỷ USD so với lần cập nhật gần nhất, đồng thời cao hơn hơn gấp ba lần so với đầu năm 2025. Với mức tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 102 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đáng chú ý, có thời điểm trong ngày hôm nay, người đứng đầu Tập đoàn Vingroup đã lọt vào Top 100 người giàu nhất thế giới. Đây là kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam.

Trong danh sách Top 100 của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp trên cả tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT).

Trên thực tế, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ 10,1%. Lãnh đạo Vingroup cùng các thành viên trong gia đình và công ty riêng nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Bên cạnh đó, người giàu nhất Việt Nam còn nắm gần một nửa vốn của VinFast thông qua hai công ty riêng.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá cổ phiếu VIC liên tục tăng cao trong thời gian qua là do Vingroup đón nhận nhiều thông tin tích cực.

Cụ thể, hệ sinh thái của Vingroup liên tục mở rộng trong thời gian gần đây. Trong tháng 10/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão) và V-Film (giải trí). Đầu tháng 11, Chủ tịch Vingroup thành lập và góp 71% vào VinSpace. Đây là công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.