Tỷ phú Trần Đình Long đón tin vui từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

04-09-2025 - 12:03 PM

Tỷ phú Trần Đình Long đón tin vui từ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Tổng công suất của Khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Hòa Phát (HPG), lò cao số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành phân kỳ 2 của dự án. Khu liên hợp sử dụng dây chuyền công nghệ của châu Âu, G7.

Lò cao số 2 do Danieli Corus (Hà Lan) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Thể tích lò 2500m 3 , cho sản lượng gang lỏng gấp đôi lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO 2 , giảm tiêu hao năng lượng.

Thiết bị công nghệ đóng vai trò cốt lõi trong thành công của dự án. Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như lò thổi oxy luyện thép (BOF) và lò tinh luyện chân không kiểu RH của SMS (Đức), Máy đúc phôi thép tấm dày Primetals (Vương quốc Anh) và lò cao (BF) Danieli Corus (Hà Lan). Hệ thống thiết bị này nhằm mục tiêu đạt chất lượng sản phẩm cao nhất, đảm bảo tất cả các khâu sản xuất quan trọng đều được vận hành tốt nhất, thân thiện môi trường nhất với chi phí sản xuất thấp nhất.

Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín, thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Với việc hoàn thành lò cao 2 của Dung Quất 2, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, trong đó có 4 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của Khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành Dự án Hòa Phát Dung Quất 2, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép thế giới.

Ngọc Ly

