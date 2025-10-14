Tỷ phú Trần Đình Long nín thở chờ tin quan trọng trước tháng 11

Theo báo cáo của Công ty CK Mirae Asset, về việc thép cán nóng khổ rộng nhập khẩu vào Việt Nam bị yêu cầu điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG), Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ liên quan đến đề nghị điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với mặt hàng HRC khổ rộng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đây là yếu tố tác động tích cực đối với Hoà Phát (HPG) khi doanh nghiệp đang nắm giữ 36% thị phần HRC trong 8T2025, đồng thời giúp bảo vệ công suất hiện tại cũng như đạo đà để doanh nghiệp tiếp tục gia

tăng thêm sản lượng nhờ nhu cầu ổn định và công suất mới từ lò cao số 2 của Dung Quất 2.

Trong ngắn hạn, việc Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra đã khiến người mua thận trọng hơn với HRC nhập khẩu, từ đó làm giảm sức tiêu thụ và chuyển hướng nhu cầu sang HRC nội địa trong giai đoạn từ giữa T9/2025.



Theo quy trình làm việc, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ kiến nghị trước khi đưa ra quyết định về việc có khởi xướng điều tra chính thức hay không trong thời hạn tối đa 45 ngày. Theo đó quyết định chính thức sẽ được công bố trước T11/2025.

Mirae Asset dự báo kết quả kinh doanh năm 2025 của Hòa Phát sẽ tăng trưởng cao với doanh thu mảng thép tăng 12% và lợi nhuận hoạt động tăng 37%, qua đó đưa doanh thu hợp nhất tăng 12% và lợi nhuận sau thuế tăng 27% so với cùng kỳ, nhờ biên lợi nhuận mở rộng và sản lượng tiêu thụ cải thiện ổn định.

Sau giai đoạn chậm nhịp so với đà tăng chi phí nguyên liệu trong tháng 7–8, HPG đã nâng giá HRC hai tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, hai động lực quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng tiếp theo bao gồm:

(1) Biên lợi nhuận được kỳ vọng cải thiện dần từ Q4/2025 sau khi thu hẹp trong Q3 nhờ các đợt tăng giá gần đây bù đắp chi phí gia tăng từ nguyên liệu than cốc và quặng sắt nhập khẩu.

(2) Tiến độ đẩy nhanh công suất tại Dung Quất 2. Mirae Asset dự phóng sản lượng 2025 ở mức 11,3 triệu tấn (tăng 20,6% so với cùng kỳ), song nếu Hoà Phát giữ vững nhịp sản xuất cao như hiện nay (hiệu suất HRC T9 đạt 99%) và lò cao số 2 tại Dung Quất 2 bắt đầu đóng góp từ đầu Q4, triển vọng sản lượng có thể tích cực hơn so với dự báo hiện tại.﻿