UBCKNN “bật đèn xanh”, SSI sắp tăng vốn điều lệ vượt TCBS, lấy lại “ngôi vương” ngành chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng cho CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI). Theo phương án đã được phê duyệt, SSI sẽ phát hành tối đa 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phần được mua một cổ phần mới).

Giá chào bán ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về tối đa 6.234 tỷ đồng. Vốn huy động dự kiến được SSI dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cùng các giấy tờ có giá khác.

Nếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên 24.900 tỷ đồng. Con số này sẽ đưa SSI vượt Chứng khoán Techcom (TCBS – mã TCX) để lấy lại “ngôi vương” vốn điều lệ toàn ngành chứng khoán.

Động thái của SSI diễn ra trong bối cảnh cuộc đua mở rộng vốn trong ngành chứng khoán ngày càng rầm rộ. Ngoài các thương vụ IPO đình đám của TCBS, VPBankS và VPS, nhiều CTCK top sau cũng đang vươn lên mạnh mẽ trên đường đua tăng vốn. Trong đó, nổi bật nhất là kế hoạch tăng vốn từ gần 1.500 tỷ lên 11.000 tỷ của HDBS.

Năng lực vốn mạnh giúp các CTCK nâng hạn mức margin, mở rộng tự doanh, tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và đầu tư công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn khi thị trường hướng tới nâng hạng.

Trở lại với SSI, 9 tháng đầu năm, CTCK này ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 9.329 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị phần giá trị giao dịch trên HoSE của SSI đã tăng 5 quý liên tiếp lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2020, đứng thứ 2 chỉ sau VPS.

Trong một diễn biến khác, SSI mới đây đã công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc mua 15 triệu cổ phần của CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital) thông qua hình thức chào bán riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị đầu tư 150 tỷ đồng. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ do SSI Digital công bố sau.