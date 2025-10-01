UBND TP.HCM bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Benthanh Group

Lễ trao quyết định có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng nhiều đồng chí là cán bộ chủ chốt sẽ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm trong dịp này.

Đồng chí Vũ Đình Quân, sinh ngày 27/11/1976, quê quán Đà Nẵng. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông đã có hơn 27 năm làm việc tại hệ thống Benthanh Group, được rèn luyện kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nhà nước và Công ty Cổ phần có vốn góp Nhà nước thông qua các vị trí từ Giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist). Từ tháng 8/2020, Ông là Đảng Ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty, đến tháng 6/2025 Ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công Ty Bến Thành – TNHH MTV. Trong suốt quá trình công tác Ông Vũ Đình Quân đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chiến sĩ thi đua Thành phố trong nhiều năm liền.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Vũ Đình Quân.

Đón nhận quyết định bổ nhiệm, đồng chí Vũ Đình Quân chia sẻ: "Việc được lãnh đạo TP.HCM bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Benthanh Group là vinh dự lớn nhưng cũng là một trọng trách lớn lao. Trên cương vị mới, tôi sẽ sát cánh cùng Hội đồng thành viên, Ban điều hành và tập thể thành viên Benthanh Group kế thừa phát huy các thành tựu đã đạt được và tiếp tục đưa Tổng Công ty Bến Thành trở thành đơn vị tiêu biểu của thành phố, hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ được giao".

Là một trong những tập đoàn kinh tế mạnh, hoạt động đa ngành nghề, Benthanh Group đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế TP.HCM và Việt Nam. Tổng Công ty hiện đang góp vốn và tham gia quản lý tại 36 Doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong 3 lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch, Thương mại – Sản xuất và Dịch vụ Bất động sản. Doanh nghiệp đồng thời đang tích cực chuyển mình, luôn đặt ra cho mình những thử thách cao hơn, giải pháp sáng tạo hơn, tạo giá trị lớn hơn cho hệ thống Benthanh Group và cộng đồng xã hội.