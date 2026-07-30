Ukraine tìm thấy điểm yếu mới của Nga

Wildberries, thường được ví như “Amazon của Nga”, đã phải sơ tán một kho hàng tại thành phố Ryazan (miền trung nước Nga) sau khi các drone Ukraine tấn công hàng loạt cơ sở công nghiệp lân cận vào sáng giữa tuần.

Động thái này cho thấy mức độ rủi ro ngày càng gia tăng đối với các doanh nghiệp dân sự lớn, vốn trước đây ít khi trở thành mục tiêu trực tiếp.

Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, chính phủ Nga thậm chí đang cân nhắc các biện pháp hỗ trợ Wildberries, trong đó ngân hàng quốc doanh VTB có thể đóng vai trò then chốt. Điều này phản ánh tầm quan trọng của doanh nghiệp này đối với nền kinh tế Nga, cũng như mức độ gián đoạn mà các cuộc tấn công gây ra.

Trong nhiều tháng, Ukraine chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu và cơ sở năng lượng của Nga. Tuy nhiên, chiến lược hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể khi các trung tâm logistics, kho vận và mạng lưới phân phối, “huyết mạch” của nền kinh tế tiêu dùng, trở thành mục tiêu mới.

Theo giới phân tích, việc Ukraine nhắm vào Wildberries và các trung tâm tương tự có thể gây tác động dây chuyền rộng hơn. Khi hàng hóa bị gián đoạn lưu thông, chi phí vận chuyển tăng, thời gian giao hàng kéo dài, áp lực sẽ lan sang các doanh nghiệp, ngân hàng và cuối cùng là người tiêu dùng.

Natalya Kovaleva, chuyên gia tại Chatham House, nhận định các doanh nghiệp Nga đã phải chịu nhiều cú sốc kể từ khi xung đột bùng phát, từ lệnh trừng phạt phương Tây làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tăng thuế, gián đoạn internet cho đến khủng hoảng nhiên liệu gần đây.

“Các chủ doanh nghiệp phần lớn đã vượt qua được những cú sốc này. Nhưng việc tấn công vào Wildberries là một bước leo thang mới, cho thấy nỗ lực gia tăng áp lực kinh tế lên khu vực tư nhân và người dân Nga,” bà nói.

Mục tiêu sâu xa của Kyiv được cho là nâng chi phí cho chiến sự đối với nền kinh tế Nga, từ đó tạo áp lực nội bộ buộc Moscow phải cân nhắc quay lại bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết các kho hàng bị tấn công có liên quan đến việc cung cấp linh kiện drone, thiết bị định vị và các thành phần phục vụ quân đội Nga. Điều này cho phép Kyiv biện minh cho việc nhắm vào các mục tiêu vốn mang tính dân sự nhưng có liên quan gián tiếp đến hoạt động quân sự.

Tuy vậy, hiệu quả của chiến lược này vẫn là dấu hỏi. Theo bà Kovaleva, dù môi trường kinh doanh tại Nga ngày càng khó khăn, giới tinh hoa kinh tế nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào Điện Kremlin và khó có khả năng tạo ra áp lực chính trị đáng kể trong ngắn hạn.

Các cuộc tấn công vào chuỗi cung ứng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Nga đã xuất hiện nhiều dấu hiệu suy yếu. Elina Ribakova, chuyên gia tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định tăng trưởng của Nga có thể về mức 0% trong năm nay, thậm chí đã ghi nhận suy giảm trong quý I.

Đáng chú ý, sản lượng công nghiệp cũng đi xuống. Đây là một tín hiệu cho thấy ngay cả lĩnh vực quốc phòng, vốn được ưu tiên cao, cũng đang chịu tác động.

Ribakova nhận định: “Điều đó cho thấy Nga đang ở trạng thái dễ tổn thương”.

Bà đồng thời cảnh báo các gói trừng phạt mới từ Mỹ nếu được thông qua có thể gây tác động “rất lớn” đến nền kinh tế thời chiến của Moscow.

Song song, yếu tố địa chính trị cũng tạo ra những biến số khó lường. Xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là khả năng Iran kiểm soát eo biển Hormuz, đang đẩy giá dầu tăng cao, qua đó phần nào hỗ trợ nguồn thu của Nga. Song, lợi ích này có thể không đủ để bù đắp các vấn đề cấu trúc trong nền kinh tế.

Wildberries, thành lập năm 2004 và hiện có khoảng 48.000 nhân viên, là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng lớn nhất Nga. Việc công ty này bị kéo vào vòng xoáy xung đột cho thấy ranh giới giữa khu vực dân sự và quân sự ngày càng mờ nhạt.

Các chuyên gia cho rằng nếu xu hướng tấn công vào logistics tiếp diễn, chi phí kinh doanh tại Nga sẽ tiếp tục leo thang, kéo theo lạm phát và suy giảm tiêu dùng. Khi đó, áp lực kinh tế có thể lan rộng hơn so với các đòn đánh vào năng lượng trước đây.

Theo CNBC﻿