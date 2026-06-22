Ukraine vừa tung thứ đáng gờm ra tiền tuyến, chuyên khắc chế các nhóm lính Nga

Ukraine tung "xe tăng mini" ra trận

Một nhà sản xuất vũ khí Ukraine cho biết nước này đang đối phó với các nhóm xâm nhập của Nga bằng cách lắp đặt trạm vũ khí lên robot mặt đất, biến chúng thành những "xe tăng nhỏ" có khả năng tác chiến từ xa.

Trao đổi với Business Insider, công ty Frontline Robotics cho biết quân đội Ukraine đang tìm kiếm thêm nhiều cách để tấn công các vị trí của Nga từ khoảng cách an toàn hơn. Một trong những giải pháp là gắn vũ khí lên các robot mặt đất có thể tự di chuyển về phía chiến tuyến đối phương và khai hỏa.

Frontline Robotics hiện sản xuất tháp pháo Buria, một trạm vũ khí điều khiển từ xa tự động có thể được đặt cố định trên giá ba chân để bắn súng máy hoặc súng phóng lựu. Mykyta Rozhkov, Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, mô tả đây là "một cánh tay robot bằng kim loại dành cho súng phóng lựu" hoặc các loại vũ khí khác.

Đầu năm ngoái, Buria chủ yếu được triển khai tại các vị trí ẩn nấp để tấn công đối phương và làm giảm áp lực từ các đợt tiến công của Nga. Tuy nhiên, theo ông Rozhkov, hiện nay hệ thống này đã được tích hợp lên robot mặt đất để tăng tính cơ động và hoạt động như một "xe tăng nhỏ".

Robot trang bị vũ khí đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Getty

"Hiện tại, chúng tôi đã gắn cánh tay robot lên xe robot, và hai người điều khiển, ở khoảng cách 20, 40, 50 km bên ngoài khu vực, đang lái xe xuyên qua các khu rừng và cố gắng ngăn chặn các nhóm nhỏ này tiến sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của [Ukraine]", ông nói.

Những thay đổi nhanh chóng trên chiến trường đã buộc công ty phải chuyển đổi hệ thống tháp pháo cố định thành hệ thống cơ động.

Frontline Robotics thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với sản phẩm tới 20 lần mỗi tháng và thường tiến hành những đợt nâng cấp lớn sau mỗi sáu tháng, dựa trên phản hồi liên tục từ binh sĩ ngoài tiền tuyến.

"Chúng tôi thậm chí không cần phải yêu cầu phản hồi từ họ. Phản hồi được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của chúng tôi 24/7", Rozhkov cho biết.

Nhiều công ty quốc phòng khác của Ukraine cũng ghi nhận lượng phản hồi tương tự cùng tốc độ nâng cấp rất nhanh, một mô hình mà các nước NATO đang tìm cách học hỏi. Theo ông Rozhkov, các nhà sản xuất Ukraine đang có một "lợi thế không công bằng" nhờ khoảng cách gần với chiến trường và lực lượng tác chiến.

Khắc chế lính Nga

Các nhóm xâm nhập là một phần quan trọng trong chiến thuật của Nga. Những toán quân nhỏ di chuyển dọc tiền tuyến nhằm tránh bị máy bay không người lái phát hiện, với mục tiêu chiếm giữ vị trí hoặc làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Tiền tuyến hiện nay dày đặc máy bay không người lái và nguy hiểm đến mức các quan chức mô tả đây là một "vùng tử thần".

Điều đó khiến việc triển khai lực lượng quy mô lớn trở nên khó khăn hơn nhiều, đồng thời biến các nhóm xâm nhập nhỏ thành một trong những phương thức tiến công chủ yếu của Nga. Ukraine đang tìm cách ngăn chặn đối phương mà không phải đưa thêm binh sĩ vào những khu vực nguy hiểm.

Xe tăng và xe bọc thép đều gặp nhiều khó khăn ở cả hai phía, một phần do dễ bị máy bay không người lái phát hiện. Đây là một trong những lý do Ukraine đẩy mạnh sử dụng robot mặt đất và máy bay không người lái. Nếu bị phá hủy, các hệ thống này có thể được thay thế nhanh hơn, với chi phí thấp hơn xe bọc thép và không gây tổn thất nhân mạng.

Robot mặt đất hiện được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như sơ tán thương binh, vận chuyển tiếp tế, rải và gỡ mìn, cũng như tham gia tác chiến.

CRobot trên mặt đất rất dễ bị phá hủy do tính chất nguy hiểm của cuộc chiến. Ảnh: Getty

Trước đó, Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Trung đoàn xung kích số 1 Ukraine, nói với Business Insider rằng các robot vũ trang được đánh giá rất cao vì có thể thực hiện những nhiệm vụ mà "ngay cả những người lính bộ binh dũng cảm nhất cũng không thể làm được".

Mặc dù các tháp pháo cố định đã chứng minh được hiệu quả, những hệ thống vũ khí tự động có khả năng cơ động được xem là đặc biệt hữu ích.

Theo ông Yabchanka, robot vũ trang có giá trị lớn khi có thể di chuyển linh hoạt. Chúng có thể tiến vào chiến hào của Nga, tiếp cận binh sĩ đối phương và tiếp tục hoạt động dưới hỏa lực mạnh. Trong bối cảnh quân đội Nga thường bắn trả vào nguồn hỏa lực, một robot có thể thay đổi vị trí liên tục mà không làm lộ vị trí binh sĩ Ukraine sẽ mang lại lợi thế đáng kể.

Frontline Robotics không phải trường hợp duy nhất. Nhiều công ty quốc phòng Ukraine khác cũng đang áp dụng cách tiếp cận tương tự, trang bị súng máy và súng phóng lựu cho robot mặt đất để tấn công lực lượng Nga từ xa.

Công ty DevDroid của Ukraine cũng trang bị cho robot mặt đất khả năng phóng lựu đạn và bắn súng máy. Theo Oleg Fedoryshyn, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty, việc này có thể "cứu sống con người". Nhờ đó, binh sĩ có thể sử dụng hỏa lực mạnh mà không cần tiếp cận mục tiêu hoặc trực tiếp mang theo vũ khí.

Robot mặt đất vẫn là công nghệ tương đối mới trên chiến trường Ukraine, nhưng tốc độ triển khai đang tăng nhanh. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết từ đầu năm đến nay, quân đội đã thực hiện hơn 50.000 nhiệm vụ hậu cần và sơ tán với sự hỗ trợ của robot mặt đất. Con số này tăng mạnh so với khoảng 2.000 nhiệm vụ được ghi nhận trong sáu tháng trước tháng 12.

Công nghệ này gần đây cũng đạt được những dấu mốc đáng chú ý. Ukraine lần đầu tiên chiếm được một vị trí của Nga chỉ bằng máy bay không người lái và robot mặt đất, không cần triển khai bộ binh. Trong một số trường hợp, robot còn buộc binh sĩ Nga phải đầu hàng.

Ukraine đang tìm cách tận dụng tối đa các hệ thống không người lái như máy bay không người lái và robot để bảo vệ binh sĩ, đồng thời đưa họ ra xa các khu vực giao tranh. Theo ông Rozhkov, mục tiêu là bảo vệ những khu vực "không có con người".

"Và đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta nhằm đảm bảo an toàn cho binh lính."