Ứng dụng AI và R&D trong doanh nghiệp nhỏ: Cách Founder sinh năm 2005 tái định vị sản phẩm để thoát khỏi “vùng trũng” của ngành nến truyền thống

Nhắc đến Nguyễn Hoàn Lê Vy (SN 2005), nhiều người nhớ ngay đến cô gái nhỏ xuất hiện trong “Shark Tank Việt Nam 2022” cùng chị gái Nguyễn Hoàn Triệu Vy - bộ đôi nhận được đầu tư từ ba “cá mập”. Nhưng hành trình của Vy không bắt đầu trên sân khấu Shark Tank mà khởi sinh từ sân trường tiểu học, nơi cô bé Vy ngày ấy nuôi ba ba mang bán cho bạn bè, rồi bán ổi lắc, bán quần áo… Những “thương vụ” nhỏ bé nhưng chứa đầy tinh thần liều lĩnh và tò mò của một doanh nhân tương lai. Từ việc xoay xở vài chục nghìn, cô học cách quản lý tiền, quan sát hành vi khách hàng và tập tành dự đoán nhu cầu.

Đến năm 2021, giữa những ngày học online kéo dài vì đại dịch, Vy nhận ra: khi con người bị “mắc kẹt” trong bốn bức tường, họ bắt đầu tìm kiếm những phương tiện an ủi tinh thần. Hương thơm nhẹ nhàng mà bền bỉ trở thành liệu pháp chữa lành đơn giản nhất. Từ phát hiện đó, Vy nảy ra ý tưởng sản xuất nến thơm an toàn từ sáp đậu nành, sáp ong. Chị gái Triệu Vy trở thành người đồng hành tin cậy. Hai chị em dựng nên JAROS bằng sự táo bạo của tuổi trẻ và niềm tin rằng sản phẩm tử tế sẽ tự tìm đường đến trái tim khách hàng.

Vài năm sau khởi nghiệp, đến năm 2024, hai chị em mua được một căn nhà tại Vĩnh Long tặng mẹ - một cái kết đẹp cho khởi đầu đẹp.

Tái định vị JAROS - Khi sản phẩm truyền thống chạm ngưỡng bão hòa

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường nến truyền thống bắt đầu nguội lạnh. Cạnh tranh khốc liệt, biên lợi nhuận giảm, sản phẩm trở nên đại trà. Đây chính là thời điểm buộc JAROS phải trả lời câu hỏi sống còn: tiếp tục “cầm cự” hay dũng cảm đổi mới?

Vy chọn đổi mới. Cô đầu tư mạnh vào R&D, mở ra một phân khúc hoàn toàn mới: quà tặng sáng tạo, nơi nến thơm không còn chỉ là mùi hương, mà là trải nghiệm nghệ thuật – một món quà mang hơi ấm, câu chuyện và cảm xúc. Quyết định này không xuất phát từ cảm xúc, mà từ phân tích SWOT kỹ lưỡng, giúp doanh nghiệp: tái kích hoạt tăng trưởng, xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, nắm bắt thị trường quà tặng đang trỗi dậy, nâng giá trị và vị thế thương hiệu.

Vy định nghĩa tăng trưởng bền vững như ba chân kiềng: Sản phẩm chất lượng thật - giá trị thật; Hệ thống vận hành chuẩn hóa - giảm chi phí và gánh nặng con người; Mô hình kinh doanh linh hoạt - thích ứng các biến động thị trường. Đó chính là “xương sống” giúp JAROS bứt phá sau giai đoạn bão hòa.

Nếu được chọn duy nhất một chỉ số để đo sức khỏe doanh nghiệp, Vy chọn tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng. Vì với Vy: Khách quay lại nghĩa là họ tin vào sản phẩm. Họ tin nghĩa là sản phẩm đang đi đúng hướng. Và khi họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, đó là dấu hiệu tăng trưởng thật sự.

Không chỉ là một con số, tỷ lệ khách hàng quay lại là chỉ báo cho toàn bộ hệ thống: từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, trải nghiệm thương hiệu, đến chiến lược marketing và khả năng duy trì cộng đồng.

Founder JAROS chia sẻ: “Trong 3 năm tới, khi đội ngũ tập trung vào tái định vị sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối, tỷ lệ khách hàng quay lại là kim chỉ nam cho biết liệu chiến lược tăng trưởng bền vững có thực sự hiệu quả hay chỉ là tăng trưởng nhất thời”.

Lợi thế thế hệ trẻ của Vy thể hiện rõ trong cách cô ứng dụng AI vào chiến lược phát triển. AI được áp dụng trong R&D giúp phân tích hàng nghìn dữ liệu về hương, từ tông mùi, thời gian lưu hương đến sở thích theo phân khúc khách hàng. Nhờ đó: thời gian phát triển sản phẩm rút ngắn đáng kể, quy trình thử nghiệm chính xác hơn, chi phí R&D giảm mạnh.

AI trong phân tích hành vi khách hàng nhằm nhận diện hành vi mua hàng, gợi ý chương trình ưu đãi, cá nhân hóa nội dung marketing. Nhờ đó, tỷ lệ chuyển đổi được cải thiện rõ rệt. AI còn được áp dụng trong tối ưu sản xuất & marketing, giúp thương hiệu: sản xuất theo đúng tốc độ thị trường, giảm tồn kho, quảng cáo đúng người - đúng thời điểm. Đây là bước đi quyết định trong việc giúp JAROS nâng hiệu quả vận hành mà vẫn tối ưu chi phí.

Lãnh đạo thích ứng – khi sự chân thực là nền móng

Vy mô tả phong cách của mình là “Lãnh đạo thích ứng định hướng học tập”, một kiểu lãnh đạo trẻ, lùi lại để lắng nghe, tiến lên để hành động.

Giai đoạn khó khăn 2022–2023 đã thử lửa Vy khi doanh số giảm, thị trường bão hòa, cạnh tranh dày đặc. Để giữ đội ngũ đứng vững, Vy bám vào ba nguyên tắc, bao gồm minh bạch tuyệt đối, trao quyền và lắng nghe, dẫn dắt bằng hành động.

Về minh bạch tuyệt đối, Vy công khai tình hình, chia sẻ khó khăn, giải thích lý do phải đổi mới. Sự thật giúp đội ngũ bớt lo âu và cảm thấy họ đang cùng nhau chèo thuyền. Trong quyền & lắng nghe, Vy tin: người trực tiếp làm việc là người hiểu vấn đề nhất. Nhiều ý tưởng quan trọng đến từ chính đội ngũ sản xuất và bán hàng. Còn ở việc dắt bằng hành động, từ R&D, marketing đến chuẩn hóa quy trình, Vy đều trực tiếp tham gia.

“Khi đội ngũ thấy người lãnh đạo cũng đang nỗ lực hết mình và không ngại làm những việc khó khăn, họ sẽ sẵn sàng cùng vượt qua thử thách”, Founder JAROS cho biết.

Nếu chỉ chọn một giá trị mà JAROS sẽ bảo vệ đến cùng, Vy chọn: Chân thực. Bởi theo Vy, không có chân thực, chất lượng hay tận tâm chỉ là khẩu hiệu trống rỗng.

Lê Vy bày tỏ: “Nếu không có chân thực, những giá trị như chất lượng, tận tâm với khách hàng hay tôn trọng con người chỉ là khẩu hiệu rỗng không có ý nghĩa. Nhưng khi chân thực trở thành kim chỉ nam, mọi hành động, quyết định và quan hệ trong doanh nghiệp đều có nền tảng vững chắc”.

Mỗi quyết định không chỉ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh mà còn định hình bản thân người lãnh đạo. Chính vì thế, khi đứng trước những cơ hội mới, Vy luôn đặt ra câu hỏi về rủi ro tiềm ẩn cùng những vấn đề về đạo đức.

Founder JAROS bày tỏ: “Mình muốn xây dựng JAROS như một doanh nghiệp mà con của mình sau này có thể tự hào, nơi đội ngũ có thể tin tưởng, và nơi khách hàng biết rằng họ đang nhận được sản phẩm chân thực. Nếu một cơ hội kinh doanh - dù hấp dẫn đến đâu khiến mình phải hy sinh giá trị đó, thì nó không phải là cơ hội mà là cạm bẫy”.

Sau cùng, Lê Vy mong muốn được mọi người nhớ đến JAROS như một thương hiệu Việt chân thực, mang lại giá trị thực và cảm xúc thật cho khách hàng - nơi mỗi sản phẩm đều được làm bằng tâm huyết, không chỉ để bán mà để kể câu chuyện.

“Di sản lớn nhất của một nhà lãnh đạo không phải là doanh thu hay giải thưởng, mà là những con người mà họ đã nuôi dưỡng, phát triển và truyền cảm hứng. Câu chuyện của mẹ mình - từ người nội trợ trở thành trưởng nhóm sản xuất chính là hình ảnh mình muốn nhân rộng: một môi trường nơi mọi người đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng của họ, bất kể xuất phát điểm”, nữ Founder cho biết.















