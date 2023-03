Ứng dụng be lại tăng giá cước và chiết khấu với tài xế

Mới đây, ứng dụng gọi xe, giao đồ ăn công nghệ Be đã thông báo điều chỉnh giá cước mới đối với dịch vụ beBike và BeDelivery tại Tp.HCM từ 0h ngày 31/3/2023.

Cụ thể, giá cước tối thiểu (2km đầu tiên) đối với cả dịch vụ beBike và beDelivery đều tăng 1.000 đồng/km, lần lượt là 13.000 đồng/km và 15.000 đồng/km. 

Giá cước beBike mới tại Tp.HCM

Trong khi đó, cước phí đối với các km tiếp theo không đổi, ở mức 4.400 đồng/km với beBike và 4.900 đồng/km với beDelivery. Sau khi tăng giá, cước phí hai dịch vụ trên tại Tp.HCM vẫn rẻ hơn 1.000 đồng (2km đầu tiên) so với Hà Nội.

Giá cước các dịch vụ khác không đổi.

Theo tìm hiểu, Be cũng áp dụng mức phí sử dụng ứng dụng và chiết khấu 22,27% trên cước phí di chuyển (không bao gồm khoản thu hộ) đối với dịch vụ beBike, beDelivery, beDelivery 2H, beFood tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai từ 31/3. Tại thời điểm điều chỉnh gần nhất trước đó (10/10/2022), tỷ lệ này là 18,19%.

Như vậy, với mức phí sử dụng ứng dụng và chiết khấu mới, cộng thêm VAT và thuế thu nhập cả nhân, phần doanh thu mà tài xế phải nộp lại là hơn 33%.

Trả lời về việc tăng giá, đại diện truyền thông Be cho biết giá cước các dịch vụ hiện tại của Be hiện vẫn mang tính cạnh tranh so với các đối thủ khác, "đ áp ứng theo nhu cầu thị trường và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".