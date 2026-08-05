Ứng dụng nhiều người đang dùng bổ sung tính năng mới, hữu ích nhất là người cao tuổi

Ứng dụng Thẻ vé Giao thông HN vừa bổ sung tính năng “ủy quyền định danh hộ”, cho phép người dùng hỗ trợ người khác hoàn thành quá trình xác thực tài khoản. Thay đổi này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người không quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn khi tự thực hiện các bước định danh.

Ứng dụng đi xe buýt Hà Nội có thêm tính năng mới

Theo lịch sử phiên bản được công bố trên App Store, ứng dụng Thẻ vé Giao thông HN vừa được nâng cấp lên phiên bản 2.2.3, bổ sung “tính năng ủy quyền định danh hộ”. Trên giao diện ứng dụng, tiện ích này được thể hiện bằng mục “Xác thực hộ tài khoản”.

Google Play cũng ghi nhận ứng dụng được cập nhật gần nhất vào ngày 28/7/2026. Đơn vị đứng tên phát hành trên nền tảng này là Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội. Ứng dụng hiện đã vượt mốc 100.000 lượt tải riêng trên các thiết bị Android. Đây là số lượt tải, không đồng nghĩa với số tài khoản đang sử dụng thực tế.

Ảnh chụp màn hình tính năng mới của ứng dụng

Trước đó, phiên bản 2.1.7 đã bổ sung hàng loạt tiện ích như xác thực thông tin tài khoản thẻ vé giao thông, đăng ký nhóm đối tượng để hưởng chính sách giá vé ưu đãi, mua vé bằng tài khoản giao thông và tra cứu tuyến, điểm dừng.

Trong đó, nhà phát triển cho biết việc xác thực thông tin tài khoản nhằm bảo vệ quyền lợi và tăng cường bảo mật thông tin cá nhân. Phiên bản 2.2.3 tiếp tục mở rộng chức năng này bằng cách cho phép một người hoặc một thiết bị khác hỗ trợ chủ tài khoản thực hiện quá trình định danh.

Cần hiểu đúng rằng “xác thực hộ” không có nghĩa một người được đứng tên, sử dụng thẻ vé hoặc hưởng chính sách miễn, giảm giá thay người khác. Người hỗ trợ chỉ giúp hoàn thành bước kỹ thuật, còn thông tin định danh và quyền lợi vẫn phải gắn với chính chủ tài khoản.

Ảnh Hà Nội Online

Cách sử dụng và khi nào thực sự cần xác thực hộ?

Để tìm tính năng mới, người dùng cần cập nhật ứng dụng Thẻ vé Giao thông HN lên phiên bản mới nhất, sau đó đăng nhập và truy cập phần Cá nhân – Xác thực hộ tài khoản.

Người cần được hỗ trợ phải khởi tạo quá trình xác thực trên tài khoản của mình. Người hỗ trợ mở mục “Xác thực hộ tài khoản” trên thiết bị còn lại, sau đó thực hiện lần lượt các bước được ứng dụng hướng dẫn.

Trong quá trình này, giấy tờ và thông tin được sử dụng phải thuộc về chính người cần xác thực. Trường hợp ứng dụng yêu cầu đọc chip căn cước hoặc nhận diện khuôn mặt, chủ tài khoản nên có mặt trực tiếp để kiểm tra và hoàn tất thao tác.

Tính năng mới đặc biệt cần thiết trong một số trường hợp như điện thoại của chủ tài khoản không hỗ trợ NFC; thiết bị có NFC nhưng không đọc được chip căn cước; người dùng không quen thao tác xác thực hoặc cần người thân hướng dẫn trực tiếp.

Ảnh Bus Hà Nội

Kênh hỗ trợ Thẻ vé Giao thông Hà Nội cho biết NFC chỉ cần thiết ở bước xác thực và người dùng có thể mượn một điện thoại có NFC để thực hiện. Đây là tình huống khá phổ biến với các dòng điện thoại cũ hoặc thiết bị phổ thông.

Ngược lại, người dùng không cần chọn “Xác thực hộ tài khoản” nếu đã tự định danh thành công. Tính năng này cũng không giải quyết các vấn đề như quên mật khẩu, đổi số điện thoại, tài khoản bị khóa hoặc mua vé thay cho người khác.

Vì sao tính năng này hữu ích với người cao tuổi?

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội triển khai đồng loạt hệ thống thẻ vé giao thông điện tử trên xe buýt trợ giá. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, hành khách thuộc diện miễn phí, trong đó có người từ đủ 60 tuổi, có thể sử dụng thẻ vé giao thông ảo hoặc căn cước công dân để đi xe.

Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cũng bắt đầu tiếp nhận đăng ký thẻ xe buýt miễn phí gắn chip dành cho các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên. Cổng thông tin thành phố nhấn mạnh việc phát hành thẻ nhằm giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, sử dụng xe buýt thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, quá trình đăng ký tài khoản, quét giấy tờ và xác thực trên điện thoại có thể trở thành rào cản đối với một bộ phận người lớn tuổi. Việc bổ sung chức năng xác thực hộ giúp con cháu hoặc người thân hỗ trợ ngay trên một thiết bị phù hợp, thay vì để người cao tuổi tự xử lý toàn bộ quy trình.

Ảnh minh họa

Dù vậy, người dân cần lưu ý không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc ảnh căn cước cho người lạ. Chủ tài khoản nên trực tiếp có mặt, kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận và chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play.

Không phải mọi người cao tuổi đều bắt buộc phải cài ứng dụng hay sử dụng thẻ ảo. Người không có điện thoại thông minh vẫn có thể lựa chọn hình thức thẻ vật lý theo hướng dẫn của đơn vị vận hành.