Ứng dụng VNeID vừa có 6 cập nhật, bổ sung mới, người dùng cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

09-11-2025 - 10:10 AM | Kinh tế số

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới.

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới.

Theo đó, VNeID 2.2.4 có thêm các tích hợp sau:

1. Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

2. Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc.

3. Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu.

Ứng dụng VNeID vừa có 6 cập nhật, bổ sung mới, người dùng cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi- Ảnh 1.

4. Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

5. Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước.

6. Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sau khi tích hợp các thông tin nói trên lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và được phê duyệt, chúng có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Đồng thời, ở phiên bản VNeID 2.2.4, ứng dụng cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.4 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Cục CSGT hướng dẫn người dân liên kết tài khoản VNeTraffic với VNeID

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

