Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập

23-09-2025 - 09:43 AM | Lifestyle

Theo ghi nhận của chúng tôi, Ưng Hoàng Phúc có mặt đúng giờ theo thư mời từ cơ quan chức năng.

Tối 22/9, trên trang Thông tin Chính phủ có bài đăng thư mời ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM để làm việc sau khi ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một. Không chỉ Ưng Hoàng Phúc mà các thành viên của Ngũ Hổ Tướng, ekip sản xuất, quản lý... cũng được mời đến làm việc.

Đến sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - thành viên nhóm "Ngũ Hổ Tướng" đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc như thư mời của cơ quan chức năng. Theo ghi nhận tại hiện trường, đúng 8h sáng, ekip của Ưng Hoàng Phúc xuất hiện trước cổng trụ sở. Đến giờ làm việc, chỉ riêng Ưng Hoàng Phúc bước xuống xe để vào trong làm việc. Phương tiện chở ekip sau đó rời đi, còn nam ca sĩ ở lại trụ sở để làm việc theo giấy triệu tập.

Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc có mặt tại cơ quan chức năng lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận. Hiện, buổi làm việc của Ưng Hoàng Phúc với cơ quan chức năng vẫn đang diễn ra. Thông tin chi tiết hơn về kết quả sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM vào sáng nay

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập- Ảnh 1.

Ưng Hoàng Phúc một mình vào trong làm việc

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập- Ảnh 2.

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập- Ảnh 3.

Trước đó, MV Anh em trước sau như một do nhóm "Ngũ Hổ Tướng" (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) phát hành ngày 18/9 đã nhanh chóng gây chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của một trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì... Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Trước áp lực dư luận, MV đã được gỡ bỏ và đăng lại phiên bản mới không còn chi tiết gây tranh cãi. Ưng Hoàng Phúc sau đó khẳng định trên kênh chính thức của mình không hề có logo trang web này. Vào ngày 22/9, anh có bài đăng: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Trong tối 22/9, trang Thông tin Chính phủ đăng bài đăng mời Ưng Hoàng Phúc làm việc. Bên dưới bài đăng, trang Thông tin Chính phủ còn đính kèm bình luận "Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015".

Công an TP.HCM vẫn tiến hành triệu tập các nghệ sĩ có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập- Ảnh 4.

Ưng Hoàng Phúc từng lên tiếng cho biết không liên quan quảng cáo với thương hiệu bị cho là cá cược

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập- Ảnh 5.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm các thành viên Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng

