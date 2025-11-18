Ứng viên hàng đầu vị trí chủ tịch Fed lên tiếng, tiết lộ ‘lá phiếu ủng hộ’ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới

Thống đốc Fed Christopher Waller, cũng là ứng viên hàng đầu có thể kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, phát biểu tại London rằng cách ông đọc dữ liệu khiến ông ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 10 và 12 của Fed để “quản lý rủi ro”.

Fed đã hai lần giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại các cuộc họp trước đó, trong bối cảnh thị trường việc làm Mỹ suy yếu kéo dài suốt mùa hè.

Thống đốc Waller cho rằng thị trường lao động “vẫn yếu và gần mức đình trệ”, trong khi lạm phát tháng 9 cho thấy “ảnh hưởng từ thuế quan là tương đối nhỏ”, và kỳ vọng về lạm phát không biến động.

Tuy nhiên, phát biểu của ông trái ngược với quan điểm của một số thành viên khác thuộc Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Những quan chức theo lập trường cứng rắn như Chủ tịch Fed Boston Susan Collins, Chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid và Thống đốc Michael Barr cho rằng lạm phát ở mức 3% vẫn quá cao, trong khi tăng trưởng kinh tế duy trì sự bền bỉ ngoài dự kiến.

Ông Waller phản biện rằng, ngay cả khi loại trừ tác động tạm thời từ tình trạng chính phủ đóng cửa khiến chi tiêu giảm, tăng trưởng “nhiều khả năng đã chậm lại trong nửa cuối năm 2025 so với tốc độ nhanh của quý 2”.

Ông Powell nói sau lần cắt giảm cuối tháng 10 rằng việc tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 “không phải điều đương nhiên”.

Phó Chủ tịch Fed phụ trách chính sách tiền tệ Philip Jefferson cùng ngày cho biết vẫn còn dư địa để Fed cắt giảm lãi suất vì rủi ro với thị trường lao động vẫn “nghiêng về hướng bất lợi”.

Tuy vậy, ông nói tình trạng thiếu dữ liệu chính thức và sự thay đổi trong cán cân rủi ro giữa lạm phát và việc làm cho thấy “cần phải hành động chậm lại”.

Theo FT