Uống nhiều nước chưa chắc đã tốt: 4 cách uống nước tai hại mà 9/10 người đang mắc phải

Đối với nhiều người, uống nước là hành động hết sức đơn giản. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cách uống nước có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những thói quen uống nước sai lầm có thể gây tổn thương dạ dày, thậm chí là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh lý tiêu hóa.

Trong nhịp sống bận rộn, không ít người bỏ qua các nguyên tắc cơ bản, dẫn đến đau dạ dày, khó tiêu hay trào ngược. Vì vậy, việc hình thành thói quen uống nước khoa học là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe đường ruột và toàn bộ cơ thể.

1. Uống nước đá hoặc nước lạnh quá nhiều, quá nhanh

Trong những ngày nóng bức, một cốc nước đá mát lạnh sau khi vận động đem lại cảm giác dễ chịu tức thì. Tuy nhiên, khi nước lạnh đi vào dạ dày, niêm mạc sẽ bị co lại đột ngột, ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dạ dày và gây rối loạn tiêu hóa. Nếu thói quen này kéo dài, dạ dày sẽ bị kích ứng liên tục, dẫn đến viêm loét hoặc đau mạn tính.

Đặc biệt, người đã có bệnh dạ dày thì càng nên tránh nước đá. Lựa chọn an toàn nhất là nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng, vừa dễ hấp thu, vừa giúp dạ dày hoạt động ổn định hơn.

2. Uống quá nhiều nước hoặc súp trong khi ăn

Nhiều người nghĩ rằng, uống thật nhiều nước hoặc ăn kèm nhiều súp sẽ giúp tiêu hóa trơn tru. Trên thực tế, điều này lại gây phản tác dụng. Khi uống nhiều nước trong bữa ăn, axit dạ dày bị loãng, giảm khả năng phân giải thức ăn. Hậu quả là thức ăn tiêu hóa chậm, dễ gây đầy bụng, ợ hơi và khó tiêu.

Ở những người có nhu động dạ dày yếu, việc này còn làm tăng nguy cơ trào ngược thực quản và đau dạ dày. Tốt nhất, chỉ nên nhấp một chút nước khi ăn, và bổ sung lượng nước chính sau bữa ăn khoảng 30 phút.

3. Thay thế nước lọc bằng nước ngọt có ga, trà đặc hoặc cà phê

Một số người có thói quen dùng nước ngọt có ga, trà đặc hoặc cà phê thay cho nước lọc hàng ngày. Tuy nhiên, carbon dioxide trong nước ngọt kích thích tiết axit dạ dày, dễ gây dư thừa dịch vị và dẫn tới đau, ợ nóng.

Caffeine trong cà phê và trà đặc cũng có tác dụng tương tự. Đặc biệt khi uống lúc bụng đói, niêm mạc dạ dày bị kích ứng mạnh, dễ gây viêm loét. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người có triệu chứng cồn cào, khó chịu sau khi uống cà phê buổi sáng.

Vì vậy, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất cho dạ dày. Nếu muốn thay đổi khẩu vị, có thể dùng nước ấm pha mật ong loãng hoặc trà thảo mộc nhẹ như hoa cúc, atiso.

4. Chỉ uống nước khi cảm thấy khát

Khát nước là tín hiệu cho thấy cơ thể đã rơi vào tình trạng mất nước nhẹ. Khi đó, nồng độ dịch vị trong dạ dày tăng lên, dễ gây kích ứng niêm mạc và đau dạ dày. Uống bù dồn dập lúc này cũng không giúp cơ thể hấp thu kịp thời.

Do đó, bạn nên uống nước đều đặn trong ngày, khoảng 2-2,5 lít đối với người trưởng thành. Thói quen này giúp duy trì môi trường dạ dày ổn định, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa bệnh lý tiêu hóa mạn tính.

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh (nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương) cho biết: "Dạ dày là cơ quan đặc biệt nhạy cảm. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống nước đá, uống nhiều nước khi ăn hay lạm dụng cà phê đều có thể gây tổn thương lâu dài. Người có tiền sử viêm loét dạ dày càng cần chú ý uống nước ấm, chia nhỏ lượng nước trong ngày để tránh gây áp lực cho hệ tiêu hóa".

Bà cũng khuyến nghị nên bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm, vừa giúp làm sạch dạ dày sau một đêm dài, vừa kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Nước là nguồn sống, nhưng uống không đúng cách có thể biến lợi thành hại. Để bảo vệ dạ dày, hãy ghi nhớ 4 điều cần tránh:

- Không uống nhiều nước đá hoặc nước lạnh quá nhanh.

- Không uống quá nhiều nước trong bữa ăn.

- Không thay thế nước lọc bằng nước ngọt, trà đặc hay cà phê.

- Không chờ đến khi khát mới uống.

Hãy tập thói quen uống nước đều đặn, ưu tiên nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng. Những thay đổi nhỏ này sẽ giúp bạn duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giảm nguy cơ bệnh dạ dày và nâng cao sức khỏe tổng thể.

