Uống sữa đậu nành vào buổi tối có lợi ích đặc biệt mà nhiều người chưa biết

Sữa đậu nành, được mệnh danh là "sữa của thế giới thực vật", giàu protein thực vật chất lượng cao, vitamin A và B, isoflavone, saponin, lecithin đậu nành, chất xơ, phốt pho, sắt và kẽm. Sữa đậu nành không chứa lactose và cholesterol, là lựa chọn thay thế tốt hơn sữa bò cho những người mắc một số bệnh lý.

7 lợi ích của sữa đậu nành

Nhưng bạn có biết những lợi ích cụ thể của sữa đậu nành không?

- Giảm sản sinh mỡ: Đậu nành giàu protein và isoflavone, là thực phẩm thích hợp để chống béo phì.

- Phòng ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt: Isoflavone đậu nành là chất chống ung thư có lợi và là estrogen thực vật có thể hạn chế tác dụng của estrogen tự nhiên trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư vú.

- Kiểm soát lượng đường trong máu: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các sản phẩm từ đậu nành có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp bệnh nhân tiểu đường điều hòa lượng đường trong máu và tăng khả năng dung nạp glucose.

- Ngăn ngừa bệnh tim: Isoflavone đậu nành, saponin và protein đậu nành trong đậu nành có thể làm giảm tổng lượng cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu não và tim mạch.

- Sức khỏe não bộ: Lecithin đậu nành có thể tăng cường hoạt động não, cải thiện trí nhớ và cải thiện tình trạng mệt mỏi não bộ.

- Cải thiện môi trường đường ruột và ngăn ngừa táo bón: Sữa đậu nành có chứa chất xơ oligosaccharide, có thể giúp phát triển lợi khuẩn đường ruột, cải thiện môi trường đường ruột và giúp nhu động ruột diễn ra trơn tru.

- Ngăn ngừa loãng xương: Isoflavone đậu nành có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi, ngăn ngừa mất xương và phòng ngừa loãng xương.

Thời điểm tốt nhất để uống sữa đậu nành

Các chuyên gia dinh dưỡng quản lý Nhật Bản chỉ ra rằng uống sữa đậu nành vào hai thời điểm là cách tốt nhất để hấp thụ chất dinh dưỡng:

1. Uống sữa đậu nành sau khi thức dậy vào buổi sáng: cơ thể con người có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành dễ dàng hơn.

2. Uống vào buổi tối: Tỷ lệ hấp thụ isoflavone đậu nành cao hơn vào ban đêm và có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Nó cũng có thể ức chế sản sinh mỡ vào ban đêm và hỗ trợ giảm cân.

5 điều cấm kỵ khi uống sữa đậu nành

- Uống sữa đậu nành sống: Nhiều người thường mua sữa đậu nành sống về tự đun nóng. Khi thấy bọt nổi lên, họ nghĩ rằng sữa đang sôi. Thực chất, đây là bọt do các chất hữu cơ trong sữa đậu nành nở ra do nhiệt. Sữa đậu nành sống chứa hai chất độc hại có thể phá vỡ quá trình chuyển hóa protein và gây kích ứng ruột, dẫn đến các triệu chứng ngộ độc. Cách tốt nhất để phòng ngừa ngộ độc sữa đậu nành là đun sôi sữa ở 100°C trong khoảng 10 phút.

- Cho vào bình giữ nhiệt: Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, vi khuẩn trong bình sẽ sinh sôi nhanh chóng nhờ sữa đậu nành làm chất dinh dưỡng. Sau 3-4 giờ, sữa đậu nành sẽ bị chua và hỏng.

- Uống quá nhiều: Uống quá nhiều sữa đậu nành cùng một lúc có thể dễ gây khó tiêu protein và dễ dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tiêu chảy.

- Uống sữa đậu nành khi bụng đói: Protein trong sữa đậu nành chủ yếu được chuyển hóa thành calo trong cơ thể, khiến nó không phát huy hết tác dụng bổ dưỡng. Ăn một số thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì và bánh bao hấp trong khi uống sữa đậu nành sẽ giúp protein trong sữa được thủy phân hoàn toàn bằng enzyme với dịch vị, giúp các chất dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ.

- Uống cùng thuốc: Một số loại thuốc sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành, chẳng hạn như tetracycline, erythromycin và các loại kháng sinh khác.

Năm loại người không thích hợp để uống sữa đậu nành

1. Người có chức năng thận kém

2. Người bị cường giáp

3. Những người mắc bệnh liên quan đến hormone

4. Bệnh nhân gan nhiễm mỡ

5. Những người bị dị ứng với protein đậu nành

Nguồn và ảnh: NDTV