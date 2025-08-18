Uống thuốc chữa táo bón suốt 2 năm, người phụ nữ ngộ độc chất asen mà không biết!

Đó là câu chuyện của cô Trần, một phụ nữ 45 tuổi sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Bắt đầu khoảng từ 1 năm trước, cô nhận ra vùng da cổ của mình thâm đen nhưng tắm thế nào cũng không sạch. Thế nhưng cô chỉ đơn giản cho đó là cháy nắng vì không bôi kem khi ra ngoài, không hay chất cực độc asen (thạch tín) đang mỗi ngày tích tụ trong cơ thể.

Ảnh NV do BV cung cấp

Bẵng đi vài tháng, vùng da cổ này ngày càng thâm lại và xuất hiện các đốm đen nhỏ li ti. Một lần nữa, cô Trần tự an ủi mình đây là dấu hiệu của tuổi tác, chăm dưỡng da một chút là sẽ ổn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, tình trạng này lan ra cả tay, chân và nhiều nơi trên cơ thể với những cục li ti cứng như hạt gạo. Đáng sợ hơn là cô bắt đầu cảm thấy khó thở và mệt mỏi ngay cả khi vận động nhẹ.

Trong tâm trạng lo lắng, cô Trần tìm đến Bệnh viện Đông Tây Y kết hợp tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) để kiểm tra. Tại đây, một sự thật chấn động được đưa ra: Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ asen trong nước tiểu của cô tăng cao bất thường, cô được chẩn đoán bị ngộ độc asen mạn tính. Cô sốc nặng, dù không học cao hiểu rộng nhưng cô cũng biết đây là chất cực độc. Chỉ có điều, cô Trần không hay mình bị ngộ độc bằng cách nào.

Phải đến khi bác sĩ phân tích lối sống, kiểm tra thành phần các loại thuốc cô Trần đang dùng, mới tìm ra thủ phạm. Hóa ra, người phụ nữ này bị táo bón kinh niên đã gần 10 năm nay. Theo lời giới thiệu của người quen, cô uống một loại thuốc Đông y của Trung Quốc có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, thúc đẩy tiêu hóa à quả thật có hiệu quả. Chỉ có điều, cô Trần quá lạm dụng nó, uống tới khoảng 10 viên mỗi ngày trong 2 năm.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Lý Quốc Huy của Bệnh viện Đông Tây Y kết hợp tỉnh Chiết Giang giải thích rằng loại thuốc này có thành phần là loại khoáng chất có chứa asen. Việc lạm dụng và sử dụng quá liều trong thời gian dài đã khiến chất độc tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương nhiều cơ quan. May mắn là cô Trần đã được điều trị kịp thời và hồi phục tốt sau đó.

4 dấu hiệu nhận biết ngộ độc asen mà ai cũng nên biết

Theo bác sĩ Lý, asen là một á kim có trong tự nhiên. Dạng asen vô cơ đặc biệt nguy hiểm, có độc tính cao gấp nhiều lần thủy ngân và dễ hòa tan trong nước, từ đó xâm nhập vào cơ thể. Các hợp chất asen vô cơ được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào chất gây ung thư loại 1.

Ngộ độc asen gây tổn thương gan, thận, thần kinh và làm tăng nguy cơ ung thư da, phổi, bàng quang. Con người thường bị ngộ độc do dùng thuốc, thực phẩm, nguồn nước hoặc thảo dược chứa asen vượt mức an toàn. Đáng lo là ngộ độc asen mãn tính rất nguy hiểm vì các triệu chứng thường diễn ra âm thầm và chậm chạp, có khi phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới biểu hiện ra ngoài. Các triệu chứng ban đầu như mệt mỏi, chán ăn dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường trên cơ thể dưới đây là cực kỳ quan trọng:

- Da thâm sạm bất thường: Ban đầu, các đốm đen thường xuất hiện ở những vùng da có nếp gấp như cổ và nách, sau đó lan ra toàn thân. Những đốm này xen kẽ với đốm trắng, tạo thành hình ảnh được ví von như "giọt mưa rơi trên than xỉ".

Ảnh NV do BV cung cấp

- Lòng bàn tay, bàn chân chai sần: Vùng da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân trở nên dày, cứng và sần sùi. Bề mặt có thể xuất hiện các hạt nhỏ li ti, có khi gộp lại thành mảng to như mụn cóc.

- Móng tay xuất hiện sọc trắng: Một đến hai sọc ngang màu trắng xuất hiện trên móng tay và dần di chuyển ra phía ngoài khi móng dài ra.

- Các vấn đề sức khỏe khác: Bao gồm mệt mỏi không rõ nguyên nhân, sụt cân, khó tiêu, và về lâu dài có thể dẫn đến ung thư da hoặc các tổn thương loét nghiêm trọng.