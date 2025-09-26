Ưu thế sống xanh Bcons City tháp Green Diamond nâng tầm giá trị

Khách hàng sẵn sàng chi trả thêm tiền cho ngôi nhà xanh

Khảo sát của Batdongsan.com.vn hồi cuối năm 2024 cho thấy, có đến 86% người tham gia khảo sát quan tâm đến việc mua một ngôi nhà xanh và 88% sẵn sàng chi trả thêm để sở hữu nếu sản phẩm đáp ứng được tiêu chí môi trường sống xanh. Đáng chú ý, 39% chấp nhận trả cao hơn đến 10% và 49% đồng ý trả cao hơn 5%. Đây là những con số biết nói, phản ánh rõ rệt xu hướng sống xanh đang định hình về nhu cầu an cư của người Việt.

Lý do khiến khách hàng "mở hầu bao" bởi chính những giá trị thiết thực mà thiên nhiên mang lại. Một không gian sống xanh với ánh sáng tự nhiên, cây xanh và không khí trong lành giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tái tạo năng lượng tinh thần, mang lại sự cân bằng và niềm vui mỗi ngày. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng chỉ ra rằng, việc tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên góp phần cải thiện tâm trạng, nâng cao khả năng tư duy và sức khỏe.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích sức khỏe, bất động sản xanh còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhờ thiết kế thông minh và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, cư dân có thể tiết giảm đáng kể chi phí điện, nước, vận hành. Trong bối cảnh giá điện leo thang và tài nguyên ngày càng hạn chế, một ngôi nhà tiết kiệm năng lượng trở thành giải pháp an cư bền vững cho hiện tại lẫn tương lai.

Nếu lợi ích tiết kiệm chi phí mang lại giá trị tức thời, thì tiềm năng gia tăng giá trị lại là ưu thế dài hạn. Nhu cầu về không gian sống bền vững đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung khan hiếm, khiến bất động sản xanh ngày càng được giới đầu tư săn đón như một tài sản sinh lời bền vững.

Giao thông thuận tiện, căn hộ Bcons City tháp Green Diamond là điểm đến cho xu hướng sống xanh

Trước áp lực hạ tầng quá tải và ô nhiễm tại lõi đô thị, cùng sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông liên vùng, đang thúc đẩy xu hướng dịch chuyển an cư. Giờ đây, người mua nhà không còn bó hẹp trong khái niệm "sống ở trung tâm" mà sẵn sàng tìm đến những khu vực có tính kết nối thuận tiện, vừa dễ dàng tiếp cận các trung tâm kinh tế, y tế, giáo dục, vừa tận hưởng không gian thoáng đãng, nhiều mảng xanh. Đây là lý do vì sao mà các căn hộ khu đô thị Bcons City được người mua nhà ưu ái chọn lựa khi xuất hiện trên thị trường. Và đến Quý 3/2025 này, Bcons City chỉ còn vỏn vẹn 590 căn hộ của tháp Green Diamond vừa được ra mắt.

Sống xanh giữa lòng đô thị với căn hộ Bcons City tháp Green Diamond

Green Diamond thu hút sự chú ý khi nằm trong khu đô thị Bcons City liền kề Làng đại học Quốc gia TP.HCM rộng 643 ha, nơi đây được ví như "lá phổi xanh" phía Đông thành phố, với mảng xanh rộng lớn cùng hệ thống hồ đá tự nhiên góp phần giúp điều hòa và thanh lọc không khí. Dân cư sinh sống khu vực này thừa hưởng trọn vẹn sự trong lành, mát mẻ của thiên nhiên, điều mà không phải nơi nào cũng sở hữu.

Căn hộ tháp Green Diamond nâng tầm giá trị bởi vị trí đẹp, ngay khu đô thị Bcons City đã hoàn thiện

Tháp Green Diamond thụ hưởng tiện ích 135 hạng mục của tổng khu đô thị Bcons City quy mô hơn 4,4ha. Tại nội khu Bcons City, hàng loạt công viên nội khu, đường chạy bộ, khu thể thao ngoài trời và sân chơi trẻ em được bố trí khắp các góc dự án, giúp cư dân trải nghiệm tối đa không gian thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng.

Ngoài ra, vị trí tháp Green Diamond tọa lạc ngay cạnh trung tâm thương mại 7 tầng với chuỗi mua sắm, nhà hàng và khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, không chỉ phục vụ cư dân mà còn tạo nên diện mạo đô thị sầm uất, văn minh cho khu vực. Đặc biệt, sự hiện diện của trường quốc tế Bschool liên cấp ngay nội khu còn mang đến cho các căn hộ ở đây gia tăng giá trị cộng hưởng.

Không chỉ tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, cư dân Green Diamond còn thừa hưởng lợi thế kết nối không giới hạn. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Thống Nhất 6 làn xe rộng 32m, từ dự án dễ dàng kết nối vào khu trung tâm qua tuyến Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Bởi ở ngay tâm điểm kết nối nên cư dân nhanh chóng di chuyển vào trung tâm TP.HCM, đến các khu công nghiệp lớn và Làng Đại học Quốc gia. Vị trí đắc địa này giúp Green Diamond vừa đáp ứng nhu cầu an cư, học tập, làm việc, vừa mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.