Ưu tiên chi trả chế độ cho người nghỉ việc theo Nghị định 178

03-10-2025 - 20:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kho bạc Nhà nước yêu cầu bố trí công chức trực làm việc cả trong ngày cuối tuần, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán chế độ cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 trước ngày 15/10.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có công điện quán triệt tới giám đốc KBNN các khu vực, trưởng ban giao dịch KBNN.

Về việc thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025), KBNN nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Việc chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 phải hoàn thành trước ngày 15/10.

KBNN các khu vực cần chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi KBNN.

Đặc biệt, cần ưu tiên xử lý các hồ sơ chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178, tuyệt đối không được để hồ sơ tồn đọng quá thời hạn quy định.

Công điện cũng nêu rõ, các đơn vị phải bố trí công chức (bao gồm cả lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 11, 12/10), đảm bảo công tác chi trả, thanh toán theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/10.

Các ngân hàng thương mại - nơi KBNN mở tài khoản, đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời.

“Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm, muộn, gây phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách”, công điện KBNN chỉ đạo.

Theo báo cáo tại phiên họp Chính phủ về chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua cho, cả nước có 142.746 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó, 105.056 người (đạt tỉ lệ 73,6%) được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ. 11 bộ và 6 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả. 10 bộ và 3 địa phương mới chi trả 60%.

Theo Việt Linh

Tiền phong

