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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

| | Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Trần Văn Thuấn , Thứ trưởng Bộ Y tế; Đậu Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Đức Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Văn Thuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Các cá nhân này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo cơ quan kiểm tra, những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.

Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 6/9, Thủ tướng có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 2/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Theo Bộ Công an, ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Anh Văn/VTC News

VTC News

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