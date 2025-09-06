Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam

06-09-2025 - 15:30 PM

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam

Thương hiệu sản xuất du thuyền V Yachts vinh dự góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước, đánh dấu sự hiện diện của một thương hiệu du thuyền hạng sang do Việt Nam tự thiết kế và sản xuất, đồng thời mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp du thuyền nước ta.

Ngày 30/8/2025, thương hiệu sản xuất du thuyền V Yachts chính thức được giới thiệu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. V Yachts được xây dựng từ nền tảng hơn một thập kỷ thành công của Lê Anh Design – công ty thiết kế du thuyền hàng đầu Việt Nam với hàng trăm dự án trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là sự kế thừa mà là bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định Việt Nam có thể làm chủ công nghệ sản xuất du thuyền hạng sang dành cho thị trường toàn cầu.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường, ông Robert Harold Hughes – Chủ tịch tập đoàn tư vấn quốc tế ACI Capital bày tỏ: "Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển và nhiều vịnh, đảo tự nhiên, đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch biển. Đội ngũ V Yachts với sự sáng tạo và chuyên môn cao chính là nhân tố quan trọng để phát triển ngành du thuyền, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế."

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam- Ảnh 1.

Ông Lê Ngọc Anh CEO V Yachts và Chủ tịch ACI Capital tại sự kiện

Điểm nhấn tại lễ ra mắt là màn công bố hai dòng sản phẩm:

VY Signature – "Đẳng cấp chuẩn mực – Dấu ấn cá nhân"

VX Legacy – "Di sản độc bản – Chỉ thuộc về bạn"

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam- Ảnh 2.

V Yachts giới thiệu dòng sản phẩm VY Signature

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam- Ảnh 3.

V Yachts giới thiệu dòng sản phẩm VX Legacy

Ths.Kts. Lê Anh – CEO & Founder Lê Anh Design & V Yachts – phát biểu: "V Yachts không đơn thuần là một nhà sản xuất du thuyền. Chúng tôi là người kể chuyện bằng vật liệu, bằng đường nét, bằng công nghệ và bằng cảm xúc. Mỗi chiếc du thuyền của V Yachts là một bản tuyên ngôn về phong cách sống, là tác phẩm độc bản được chế tác không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cả tâm huyết và đam mê của người Việt. Và trên hết, V Yachts ra đời để truyền cảm hứng rằng: Người Việt có thể tạo ra những sản phẩm không thua kém thế giới, có thể đi xa – nhưng vẫn mang bản sắc riêng, và có thể tạo nên những di sản – từ chính đam mê của mình"

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam- Ảnh 4.

Ông Lê Ngọc Anh - CEO V Yachts phát biểu

Buổi lễ quy tụ nhiều khách mời danh giá, trong đó có đối tác phân phối độc quyền của V Yachts tại UAE, chia sẻ tầm nhìn đưa du thuyền "Made in Vietnam" đến Trung Đông – một trong những thị trường du thuyền tiềm năng nhất thế giới. Cùng với đó là sự đồng hành của ACI Capital, tập đoàn tư vấn quốc tế giàu kinh nghiệm đa lĩnh vực, khẳng định tầm vóc quốc tế của thương hiệu V Yachts ngay từ bước khởi đầu.

V Yachts - niềm tự hào của du thuyền hạng sang Việt Nam- Ảnh 5.

Đại diện đối tác của V Yachts tại thị trường UAE

Sự kiện đặc biệt này không chỉ là dấu mốc khẳng định năng lực sáng tạo và sản xuất của người Việt trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm xa xỉ, tinh hoa và hội nhập toàn cầu.

Từ Khóa:
du lịch

