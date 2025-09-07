Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang (FMBA) Veronika Skvortsova thông tin: "Nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với 3 năm cuối dành riêng cho nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc. Vaccine đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức".

Bà Skvortsova nhấn mạnh kết quả tiền lâm sàng khẳng định tính an toàn của vaccine, ngay cả khi tiêm nhắc lại, mang hiệu quả đáng kể.

Nga đẩy mạnh sản xuất vaccine ngừa ung thư. (Ảnh: MedTour)

Nhiều nhà nghiên cứu quan sát thấy kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại từ 60 - 80%, tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine .

Mục tiêu ban đầu của loại vaccine này là điều trị ung thư đại trực tràng. Đồng thời, tiến độ phát triển vaccine dành cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và một số loại u hắc tố cụ thể, gồm cả u hắc tố mắt đang ở giai đoạn phát triển nâng cao, đạt được những tiến bộ đáng kể.

Hồi đầu năm 2025, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học quốc gia Gamaleya của Nga cũng cho biết, thử nghiệm vaccine chữa ung thư vú và ung thư tuyến tuỵ có thể bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

"Nếu nhận được số tiền tài trợ phù hợp với các thỏa thuận, chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi nỗ lực này, song song với các nghiên cứu về bệnh ung thư khác để phát triển các mô hình vaccine bổ sung.

Sau bệnh ung thư hắc tố da, chúng tôi có kế hoạch chế tạo vaccine ung thư phổi tế bào nhỏ - loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao nhất ở người với hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu cho các loại ung thư thận cụ thể, ung thư vú và tuyến tụy nằm trong lộ trình của chúng tôi", ông Gintsburg chia sẻ.

Trước đó, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y khoa X quang thuộc Bộ Y tế Nga Andrey Kaprin cũng xác nhận rằng nghiên cứu tiền lâm sàng về vaccine đã hoàn thiện.

