Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng

07-09-2025 - 07:00 AM | Tài chính quốc tế

Vaccine ung thư của Nga đã hoàn tất quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh cả tính an toàn và đạt hiệu quả cao.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang (FMBA) Veronika Skvortsova thông tin: "Nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với 3 năm cuối dành riêng cho nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc. Vaccine đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức".

Bà Skvortsova nhấn mạnh kết quả tiền lâm sàng khẳng định tính an toàn của vaccine, ngay cả khi tiêm nhắc lại, mang hiệu quả đáng kể.

Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng- Ảnh 1.

Nga đẩy mạnh sản xuất vaccine ngừa ung thư. (Ảnh: MedTour)

Nhiều nhà nghiên cứu quan sát thấy kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại từ 60 - 80%, tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine .

Mục tiêu ban đầu của loại vaccine này là điều trị ung thư đại trực tràng. Đồng thời, tiến độ phát triển vaccine dành cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và một số loại u hắc tố cụ thể, gồm cả u hắc tố mắt đang ở giai đoạn phát triển nâng cao, đạt được những tiến bộ đáng kể.

Hồi đầu năm 2025, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học quốc gia Gamaleya của Nga cũng cho biết, thử nghiệm vaccine chữa ung thư vú và ung thư tuyến tuỵ có thể bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.

"Nếu nhận được số tiền tài trợ phù hợp với các thỏa thuận, chúng tôi sẽ tích cực theo đuổi nỗ lực này, song song với các nghiên cứu về bệnh ung thư khác để phát triển các mô hình vaccine bổ sung.

Sau bệnh ung thư hắc tố da, chúng tôi có kế hoạch chế tạo vaccine ung thư phổi tế bào nhỏ - loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao nhất ở người với hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu cho các loại ung thư thận cụ thể, ung thư vú và tuyến tụy nằm trong lộ trình của chúng tôi", ông Gintsburg chia sẻ.

Trước đó, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu y khoa X quang thuộc Bộ Y tế Nga Andrey Kaprin cũng xác nhận rằng nghiên cứu tiền lâm sàng về vaccine đã hoàn thiện.

Đọc thêm
Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng- Ảnh 2.

Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng- Ảnh 3.

Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng- Ảnh 4.

Vaccine ung thư của Nga sẵn sàng để sử dụng- Ảnh 5.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
vắc xin, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhập gần 90 triệu tấn/năm, tiết kiệm tới 12 tỷ USD, quốc gia BRICS tuyên bố chắc chắn trung thành với dầu Nga 'mặc kệ' hàng loạt động thái đe doạ từ Mỹ

Nhập gần 90 triệu tấn/năm, tiết kiệm tới 12 tỷ USD, quốc gia BRICS tuyên bố chắc chắn trung thành với dầu Nga 'mặc kệ' hàng loạt động thái đe doạ từ Mỹ Nổi bật

Cảnh sát đột kích công trường siêu nhà máy của Hyundai ở Mỹ, bắt giữ 475 người, hầu hết là công dân Hàn Quốc

Cảnh sát đột kích công trường siêu nhà máy của Hyundai ở Mỹ, bắt giữ 475 người, hầu hết là công dân Hàn Quốc Nổi bật

Người đàn ông Ấn Độ ngồi máy bay sang tận Việt Nam mua MacBook: Rẻ hơn 11 triệu còn lãi chuyến du lịch

Người đàn ông Ấn Độ ngồi máy bay sang tận Việt Nam mua MacBook: Rẻ hơn 11 triệu còn lãi chuyến du lịch

06:22 , 07/09/2025
Trung Quốc chôn một quả cầu chứa 20.000 tấn chất lỏng phát quang ở độ sâu 700 mét: Chuyện gì đang xảy ra?

Trung Quốc chôn một quả cầu chứa 20.000 tấn chất lỏng phát quang ở độ sâu 700 mét: Chuyện gì đang xảy ra?

00:19 , 07/09/2025
Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế mới: Áp dụng cho các quốc gia nào, với những mặt hàng nào?

Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế mới: Áp dụng cho các quốc gia nào, với những mặt hàng nào?

23:43 , 06/09/2025
Châu Âu có thể triển khai hơn 10.000 quân đến Ukraine?

Châu Âu có thể triển khai hơn 10.000 quân đến Ukraine?

21:08 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên